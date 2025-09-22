[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]한국수력원자력(이하 한수원) 월성원자력본부의 자화자찬식 어설픈 일처리가 구설수에 올랐다.

22일 한수원 월성원자력본부에 따르면 최근 경주 시내 10여곳에 ‘5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?’, ‘이번 벚꽃마라톤 때 월성본부가 무료로 주는 국수도 맛있게 먹었잖아!’ 등 문구가 적힌 현수막을 내걸었다.

이에 많은 경주시민은 “무료 국수 제공은 시민을 모욕하는 표현”이라며 강력 반발, 한수원 월성원자력본부를 성토하고 나섰다.

경주 시민 서모씨는 “‘경주 시민을 장기판의 졸로보나’ 기분이 무척 상한다”며 “해 마다 벚꽃 마라톤에 참가했는데 누가 마라톤 행사에 국수를 달라고 했냐”며 월성원자력본부를 직격했다.

이처럼 경주시민들의 성토하는 목소리가 높아지자 김민석 국무총리는 전날 페이스북에 “이번 사태 경위를 확인해 보고 모든 공직자의 소통 태도와 방식을 바로잡는 계기로 삼겠다”는 글을 올렸다.

이 같이 험악한 분위기가 확산되자 한수원은 이날 이번 홍보 현수막 게시로 인해 국민 여러분과 경주시민 여러분께 심려와 상처를 드린 점에 대해 깊이 사과드린다는 공식 사과문을 냈다.

전대욱 한수원 사장 직무대행은 “이번 사태를 뼈아픈 교훈으로 삼아 국민의 신뢰를 회복하는 데 모든 역량을 기울이겠다”며 “국민과 경주시민 여러분께 심려와 상처를 드린 점 깊이 사과드린다”라고 밝혔다.