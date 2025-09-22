[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]대구시와 경북도는 22일 대구 도시철도 3호선 칠곡차량기지에서 올해 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공 개최를 기원하는 ‘대구경북 APEC 열차’ 출발 행사를 열었다.

이날 행사에는 이철우 경북지사와 김정기 대구시장 권한대행 , 대구·경북 시·도의회 의장과 경제계·문화계·시민사회단체 대표 등 지역 주요 인사들이 참석했다.

이번 행사는 정부의 5극 3특 국가균형성장전략에 공동으로 대응하고 있는 대구와 경북이 다음달 27일부터 11월1일까지 경북 경주에서 열리는 ‘APEC 정상회의’의 성공을 기원하며 마련했다.

행사에서는 대구 도시철도 3호선에 특별히 랩핑된 ‘경주 APEC 정상회의 홍보 열차’가 첫선을 보였다.

이 열차는 경주 APEC 정상회의의 성공 개최를 염원하는 메시지를 담아 디자인됐다.

이번 ‘대구경북 APEC 열차’는 11월1일까지 대구 도시철도 3호선 전 구간에서 상시 운행한다.

지역민과 방문객들에게 대구·경북 상생의 메시지와 국제행사 소식을 곳곳에 전하며 달릴 예정이다.

양 시도는 그간 정부의 5극 3특 국정기조에 발맞춰 지역발전을 위한 핵심 현안에 공동협력할 수 있는 3대 분야 18개 전략과제를 마련해 왔다.

특히 이번 행사는 문화관광 분야의 전략과제 중 하나인 ‘포스트 APEC’ 실현을 위한 대구·경북의 결연한 의지를 담았다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 “우리나라의 국제적 위상을 한층 더 높이게 될 경주 APEC 정상회의의 성공 개최를 위해 최선을 다해 지원할 것”이라며 “오늘 이 자리가 한층 더 공고하고 폭넓은 대구·경북 협력의 토대가 될 것이라 기대한다”고 말했다.

이철우 경북지사는 “이번 행사를 주최하며 적극적으로 나서준 대구시에 깊이 감사드린다”며 “대구·경북이 함께 APEC 성공 개최를 기원하는 마음이 이미 상생 발전의 출발점”이라고 밝혔다.