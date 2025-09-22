제주 오전·늦은 밤 남해안까지 비 확대 23일 전국 흐린 가운데 24∼25일 강수

[헤럴드경제=주소현 기자] 낮과 밤 길이가 같아지는 추분 아침 최저 기온이 14도까지 떨어지고 일교차가 10도 안팎으로 벌어지겠다. 평년기온과 비슷한 수준으로 24일에는 평년기온보다 조금 더 오를 전망이다.

23일 아침 최저기온은 14∼21도, 낮 최고기온은 23∼28도로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 18도와 27도, 인천 19도와 26도, 대전 17도와 25도, 광주 18도와 28도, 대구 17도와 25도, 울산 19도와 27도, 부산 21도와 27도다.

제주는 한낮 체감온도가 31도 안팎까지 오겠다. 24일에는 남부지방도 체감온도가 최고 31도 안팎까지 오를 것으로 보인다.

전국이 대체로 흐린 가운데 제주엔 오전부터 비가 내리겠다. 일본 남쪽 해상에 자리한 고기압 영향으로 고온다습한 남풍이 불어드는 영향이다. 비는 늦은 밤 남해안까지 확대된 뒤 24일 늦은 새벽 충남서해안과 전북서해안, 24일 오전 전국으로 확대돼 25일까지 이어지겠다.

24일까지 예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·강원산지·충청 20∼60㎜, 남부지방과 제주 10∼40㎜, 강원북부동해안 5∼20㎜, 강원중·남부동해안 5㎜ 안팎이다.

24일에는 비가 시간당 20∼30㎜씩 강하게 쏟아질 때가 있겠으니 대비해야 한다.

제주에 당분간, 전남해안과 경남해안에 23일까지 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 이어지겠다. 24일에는 서해안과 강원산지를 중심으로 강풍이 불겠다.

해상은 남해동부안쪽먼바다에 23일 오전, 남해동부바깥먼바다에 23일 늦은 오후, 서해남부남쪽먼바다·남해서부먼바다·제주해상은 24일 오전까지 바람이 시속 25∼60㎞(7∼16㎧)로 강하게 불고 물결이 1.0∼3.5ｍ로 높게 일겠다.

달 인력이 강해 바닷물 높이가 높은 가운데 제주해안과 남해안에 너울이 유입되겠다. 갯바위나 방파제를 넘어 물결이 들이칠 수 있으니 주의해야 한다.