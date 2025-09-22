신규고객 대상 연말까지 온·오프 동시 행사

[헤럴드경제=강승연 기자] BAT로스만스의 궐련형 전자담배 브랜드 글로(glo™)는 하이퍼 디바이스 시리즈를 2만원대에 구매할 수 있는 ‘첫 구매 온·오프라인 프로모션’을 진행한다고 22일 밝혔다.

연말까지 진행되는 이번 프로모션은 글로 하이퍼 디바이스를 처음 구매하는 고객을 대상으로 한다. 글로 하이퍼 프로는 온·오프라인 전 채널에서, 글로 하이퍼는 오프라인에서 할인 혜택을 받을 수 있다.

글로 하이퍼 프로는 정가 4만9000원에서 2만9000원으로, 글로 하이퍼는 정가 2만5000원에서 2만원으로 각각 할인된다. 온라인에서는 글로 하이퍼 프로의 전 색상이 할인 대상이며, 편의점에서는 글로 하이퍼 프로의 ‘옵시디안 블랙’, 글로 하이퍼의 ‘코발트 블루’ 등이 할인된다.

글로 하이퍼 시리즈는 직관적인 스크린과 맞춤형 가열 모드를 갖춘 플래그십 모델 글로 하이퍼 프로와, 합리적인 가격에 직관적 사용이 가능한 글로 하이퍼 두 가지로 구성돼 있다.

오프라인 구매를 원하는 소비자는 글로 공식 홈페이지 ‘디스커버글로’에서 회원 가입 후 편의점을 선택해 할인 쿠폰을 발급받으면 된다. 글로 공식 홈페이지에서는 첫 구매 고객에게 장바구니 자동 할인이 적용된다. 카카오스토어 및 네이버스토어에서는 첫 구매 쿠폰 적용 시 할인 혜택을 받을 수 있다.

BAT로스만스 관계자는 “글로 하이퍼 시리즈는 뛰어난 성능과 부드러운 사용감을 안정적으로 제공하는 제품”이라며 “앞으로도 더 많은 소비자들이 프리미엄한 글로를 경험할 수 있도록 지속적으로 혁신해 나가겠다”고 말했다.