[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 지속 가능한 건설 혁신 생태계 조성을 위해 스타트업 성장 플랫폼 확대에 적극 나서고 있다.

현대건설은 지난 18일 일산 킨텍스에서 열린 2025 한국건설·안전박람회에서 ‘2025 창업도약패키지 데모데이’ 행사를 개최했다고 22일 밝혔다. 이 행사는 현대건설이 2025년 창업도약패키지 ‘대기업 협업형’을 통해 선발한 17개 스타트업의 기술과 서비스를 소개하고 협업 성과를 공유하는 행사다.

행사에서는 친환경, 미래 주거, 디지털 헬스케어, 스마트 건설기술 관련 스타트업의 기업설명회(IR) 피칭, 현대건설-스타트업 협업 우수 사례, 현대건설 오픈이노베이션 협력 기관의 창업지원 프로그램 소개 등 다양한 세션이 전개됐다.

이번 행사에 참여한 기업은 올해 선발된 스타트업 17개로 ▷한국그린데이터 ▷서스테이너블랩 ▷리더스오브그린소사이어티 ▷바인딩 ▷하이코어테크 ▷시티아이랩 ▷어플레이즈 ▷디하이브 ▷솔티랩 ▷루플 ▷마크노바 ▷에이아이티스토리 ▷새임 ▷딥파인 ▷거비메타 ▷오조메타 ▷성웅피앤씨 등이다. 2024년 선발 이후 현대건설과 후속 협업을 진행 중인 스타트업 3개 사는 ▷제이치글로벌 ▷데이터노우즈 ▷와이파워원 등이다.

현대건설은 이번 박람회에 2023년부터 ‘현대건설 오픈이노베이션 공동관’을 운영하며 발굴 스타트업에 기술 홍보 및 판로 개척 기회를 제공하고 있다. 올해 전시에는 이노베이션 존(Innovation Zone) 12개사와 챌린지 존(Challenge Zone) 9개사 등 총 21개사가 참여했다.

이와 함께 2022년부터 ‘현대건설 x 서울 스타트업 오픈 이노베이션’ 공모전을 포함한 다양한 오픈이노베이션 프로그램 및 창업지원 사업에도 참여 중이다. 현대건설은 올 한해동안 총 45개의 스타트업을 선발해 기술 검증 프로그램(PoC) 및 공동 사업화, 신상품 개발, 공동 연구 개발 등 협업을 진행하고 있다.

현대건설 관계자는 “건설 산업 스타트업 생태계 구축 확대와 도약기 창업기업과의 동반성장을 위해 지난 2024년부터 창업도약패키지 지원사업에 참여하고 있다”며 “앞으로도 스타트업과의 동반성장을 위한 스케일업, 투자 유치, 인큐베이팅 등 다양한 지원을 통해 미래 혁신 성장에 박차를 가할 것”이라고 밝혔다.