일본·미국·영국까지 연이은 글로벌 행보 “유럽, 미국 잇는 NEXT 전략 지역으로”

[헤럴드경제=신현주 기자] 이재현 CJ그룹 회장이 처음으로 유럽 현장 경영에 나섰다. 유럽 사업 확대 가능성을 점검하고 미래 성장동력 확보를 주문하기 위해서다. 지난 4월 일본, 8월 미국에 이어 유럽까지 이어지는 글로벌 행보다.

22일 CJ그룹에 따르면 이 회장은 지주사 및 계열사 주요 경영진과 함께 지난 9일부터 영국 런던을 방문했다. 이미경 CJ 부회장, 김홍기 CJ주식회사 대표, 윤상현 CJ ENM 대표, CJ ENM 정종환 콘텐츠·글로벌사업 총괄 등 경영진이 동행했다.

이 회장이 유럽 지역에서 현장경영에 나선 것은 이번이 처음이다. 이 회장은 지난해 사우디아라비아 방문을 시작으로 올해 일본과 미국을 방문하며 글로벌 현장 경영을 본격화했다.

유럽 출장지로 낙점된 영국은 식품 시장 규모가 국내의 3배에 달하는 시장이다. 전자레인지나 오픈으로 데워 먹는 레디밀(Ready meal) 시장이 발달했고, 타 문화권에 대한 수용도가 높아 K-푸드 유럽 확산의 핵심 거점으로 꼽힌다.

이 회장은 “글로벌 리딩 컴퍼니로 도약하기 위해 유럽 지역을 포함한 신영토 확장을 가속해야 한다”며 “그룹의 글로벌 사업 거점인 미국에 이어 잠재력이 큰 유럽 시장에서 신성장 기회를 적극 발굴해야 한다”고 강조했다.

현지 임직원에게는 “유럽 지역에서 전방위로 확산하는 K-웨이브를 놓치지 말고 현지 시장을 빠르게 선점해 ‘범유럽 톱티어 플레이어’로 도약해야 한다”며 “유럽이 미국을 잇는 넥스트(NEXT) 전략 지역으로 발돋움할 수 있도록 글로벌 영토 확장 속도를 높여달라”고 당부했다.

이 회장은 이번 현장경영에서 글로벌 싱크탱크, 투자회사, 엔터테인먼트 업계 전문가 등 그룹 유관 산업 주요 인사들과 회동했다. 현지 협력 기회를 발굴하는 한편, 유럽 소비 동향과 현지 K-트렌드를 살펴보고 그룹의 글로벌 전략을 점검했다.

글로벌 투자회사 ‘액세스 인더스트리즈(Access Industries)’ 창립자인 렌 블라바트닉 회장을 만나 글로벌 미디어·엔터 시장 현황을 공유했다. K-콘텐츠의 확산 및 플랫폼 경쟁력 강화를 위한 전략적 협업 방안도 논의했다. 액세스 인더스트리즈는 워너뮤직, 스포츠OTT ‘DAZN’ 등을 자회사로 두고 있다.

글로벌 외교·안보 싱크탱크인 채텀하우스영국 왕립 국제문제연구소 브론웬 매덕스 소장과도 만났다. 통상환경 변화에 따른 유럽 시장 영향과 사업 기회를 점검하기 위해서다. K-트렌드 전문가인 옥스포드대 조지은 교수와 회동에서는 유럽의 문화 소비 트렌드와 K-푸드·뷰티 확산 가능성도 살폈다.

이밖에도 UAE 국부펀드 무바달라 CEO(최고경영자)이자 맨체스터 시티 FC 등 글로벌 13개 구단을 보유한 시티풋볼그룹 공동 창립자인 칼둔 알 무바라크, 초대 IOC(국제올림픽위원회) 마케팅 국장을 역임한 페인 스포츠 미디어 스트래티지스의 마이클 페인 대표 등 스포츠 전문가들을 만나 글로벌 소비재·콘텐츠 기업의 스포츠 마케팅 활용 전략을 논의했다.

CJ그룹은 유럽 지역에서 식품 사업을 기점으로 사업 다각화를 추진해 왔다. 2018년 독일에 식품 법인을 설립했고 2022년 영국, 2024년 프랑스·헝가리에 잇따라 법인을 설립했다.

특히 CJ제일제당은 빠르게 성장하는 유럽 만두 수요에 대응하기 위해 헝가리 부다페스트 인근에 ‘유럽 K-푸드 신(新)공장’을 건설 중이다. 이를 통해 내년 하반기부터 ‘비비고 만두’를 생산해 유럽 시장에 판매한다. 추후 ‘비비고 치킨’ 생산 라인도 증설할 계획이다.

CJ그룹은 유럽 내 엔터테인먼트와 뷰티 사업 기회도 확대하고 있다. CJ ENM은 지난해 독일에서 KCON을 개최하고, K-콘텐츠 판매 확대를 위해 유럽 지역 유력 플랫폼 네트워크를 확대하고 있다.

CJ올리브영은 2021년부터 글로벌몰을 통해 영국·프랑스·독일 등 유럽 16개국에 판매를 시작해 현재 26개국까지 판매권역을 확대했다. 지난해 유럽 전담팀을 꾸리고 전략국가로 영국을 선정해 현지 공략에 박차를 가하고 있다. 올해 상반기 올리브영 글로벌몰의 유럽 지역 매출액은 전년 동기 대비 180% 가까이 늘었다.

CJ그룹 관계자는 “이번 영국 현장경영은 아시아·미주·유럽을 잇는 글로벌 영토 확장 일환으로, 그룹의 미래 성장을 뒷받침할 전략적 행보”라며 “식품·뷰티·엔터 등 그룹 핵심 사업을 중심으로 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 만들어 나갈 예정”이라고 말했다.