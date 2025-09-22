오픈 이후 3일간, 약 1만 7,000여명 몰려… 뛰어난 상품성 및 인프라 호평

9월 29일(월) 특별공급, 30일(화) 1순위 청약… 10월 14일(화) 당첨자 발표

인천 아라역 중심 생활권과 차별화된 교육 및 생활 인프라를 누릴 수 있는 ‘검단 센트레빌 에듀시티’가 견본주택 오픈과 동시에 수요자들의 관심을 한 몸에 받고 있다.

이달 19일(금) 문을 연 ‘검단 센트레빌 에듀시티’의 견본주택에는 오픈 주말 3일간 약 1만 7,000여명의 구름 인파가 몰렸다. 비가 오는 날씨에도 불구하고, 견본주택 개관 전부터 입장 대기 줄이 길게 이어졌고, 내부에 마련된 모형도와 유니트마다 사람들로 북새통을 이뤘다. 상담 창구 역시 청약 일정이나 분양가 등을 확인하기 위한 예비청약자들로 붐볐다.

이처럼 수많은 인파가 몰린 배경으로는 분양가 상한제가 적용되는 단지인 만큼 경쟁력 있는 분양가에 공급됐다는 점이 먼저 꼽힌다. 특히 견본주택에 인파가 몰린 것과 동시에 온라인 상에서도 인기가 높았다는 점이 주목되는 요소다. 검단 센트레일 에듀시티는 개관일인 19일(금) 오후 4시기준 온라인 부동산 플랫폼 호갱노노에서 실시간 방문자가 약 5,000명에 달하며 실시간 인기단지 1위를 기록한바 있다.

검단신도시가 조성 막바지에 돌입하면서, 높은 미래가치를 갖췄다는 점도 이목을 끈다. 검단신도시는 2026년 말까지 전체적인 택지 조성을 완료할 예정이다. 조성 완료 시점에는 약 7만 6,000가구 계획인구 18만 7000여명에 달하는 대규모 신도시의 위용을 갖출 예정이다. 또한 2026년 7월(예정) 검단구 분구를 앞두고 있어 미래가치는 더욱 높아질 전망이다.

단지는 차별화된 상품성도 지녔다. 수요자들의 선택폭을 넓힌 8개의 타입으로 다채롭게 구성했다. 세부타입별로 살펴보면 전용 △74㎡A·B 220세대 △84㎡A·B 840세대 △101㎡A·B·C 466세대 △120㎡P 8세대이다.

이외에도 단지는 타입별로 판상형 4Bay 설계 및 맞통풍이 가능한 3면 개방형 타워형 구조 설계 등을 필두로 공간 개방감을 극대화하는 대면형 아일랜드와 와이드 주방 및 거실, 순환형 동선을 적용한 다용도실, 작은방과 알파룸 등을 터서 활용할 수 있는 가변특화 평면, 안방을 크게 넓힌 와이드 마스터룸 등을 적용해 수요자의 니즈에 맞춰 다양한 공간 활용이 가능하다. 이외에도 알파룸, 드레스룸, 현관팬트리 등 수납공간도 넉넉하게 마련했다.

차별화된 커뮤니티 시설도 단지의 가치를 더했다. 단지 중앙에는 약 365m길이의 중앙광장인 ‘그랜드 365’가 조성될 계획이다. 스포웰 공간에는 남∙여 사우나, 스크린 골프 라운지, 바이오필릭 피트니스, GX룸, 실내 체육관으로 구성된 패밀리 아레나가 조성될 계획이다.

다양한 문화를 즐길 수 있는 컬트웰 존에는 센트레 티하우스, 시니어를 위한 공간인 아너스라운지, 리조트형 게스트하우스 센트웰 가든 스위트, 복층형 주민카페 크리스탈 라운지가 들어선다.

이외에도 에듀&키즈웰에는 다함께 돌봄센터 및 북라운지 아이들의 놀이와 부모의 휴식을 취할 수 있는 키즈 플레이 클럽, 어린이집 등이 조성돼 입주민의 일상에 편의와 활력을 더할 계획이다.

직주근접 여건도 갖췄다. 인근에서 인천지방법원 북부지원과 검찰청 북부지청 예정지를 포함한 법조타운과 스마트위드업 등 업무시설 조성이 추진 중이다. 아울러, 지난 6월 말 인천지하철 1호선 연장선 아라역이 개통하면서, 서울 접근성이 한층 개선됐다. 아라역을 통해 계양역에서 공항철도로 환승하면 서울역까지 약 40분대, 가산디지털단지역까지 1시간 이내 이동이 가능해 직주근접 여건을 갖추고 있다.

분양 관계자는 “검단 센트레빌 에듀시티는 차별화된 상품성은 물론 단지 가까이에서 각종 인프라를 누릴 수 있는 입지로 주목받으며, 지역 내외에서 많은 수요자들이 견본주택을 방문해 주셨다” 며 “특히 센트레빌 브랜드 대단지에 걸 맞은 한 차원 수준 높은 상품으로 조성되는 만큼 검단신도시를 대표하는 랜드마크로 도약이 기대된다”고 전했다.

한편, 인천광역시 서구 당하동 일원(검단지구 AB8블록)에 들어서는 ‘검단 센트레빌 에듀시티’는 지하 2층~지상 최고 25층, 총 17개 동, 1,534세대 규모로 조성된다.

청약 일정은 9월 29일(월) 특별공급을 시작으로, 30일(화) 1순위, 10월 1일(수) 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 10월 14일(화)이며, 당첨자 정당계약은 10월 27일(월)부터 30일(목)까지 4일간 진행될 예정이다. 청약통장 가입기간 12개월 이상 및 청약 예치금 요건 충족 시, 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 소유 여부나 세대주 자격과 관계없이 누구나 청약이 가능하다.

‘검단 센트레빌 에듀시티’의 견본주택은 인천 서구 당하동 일원에 위치해있다. 입주는 2028년 8월 예정이다.