보험개발원과 생·손보협회 11월26일까지 이벤트

[헤럴드경제=서지연 기자] 보험개발원과 생명보험협회·손해보험협회는 실손24 활성화를 위한 소비자 참여 이벤트를 오는 11월 16일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

보험개발원과 생·손보협회는 이 기간 동안 실손24로 보험금 청구를 완료하면 네이버페이 포인트(1000원)를 지급한다.

이벤트는 2주 단위로 총 4차례에 걸쳐 진행된다. 각 회차별로 선착순 4만명에게 신청받는다. 각 회차별 1인당 1회 지급받을 수 있다.

이벤트에 참여하고자 하는 소비자는 직접 실손24 홈페이지와 모바일 앱, 인스타그램 등에 접속해 참여 신청을 하고, 각 회차별 이벤트 기간 내에 실손24를 통해 보험금 청구까지 완료하면 된다.

네이버페이 포인트(1000원)는 각 회차별 이벤트 종료 후 대상자를 선정해 지급될 계획이다.

보험개발원과 생보·손보협회는 소비자가 더욱 편리하게 이용할 수 있도록 네이버·카카오·토스 등의 온라인 플랫폼을 통해서도 실손24를 이용할 수 있도록 할 예정이다.