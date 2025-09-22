‘개관 111주년’ 중장기 성장 로드맵 구체화 레스케이프, 메리어트 체인 합류…럭셔리 강화 “호텔·레저·리테일 시너지로 새로운 성장”

[헤럴드경제=강승연 기자] 조선호텔앤리조트가 개관 111년을 맞아 포트폴리오 확장과 글로벌 제휴를 통해 중장기 성장 로드맵을 구체화한다. 대전, 청라 등 주요 거점에 2030년까지 5개 위탁 운영 호텔을 새로 열고, 레스케이프 호텔을 글로벌 최대 호텔 체인 메리어트에 추가한다.

조선호텔앤리조트는 22일 “인천 청라지구와 대전 유성지구 등에서 호텔 위탁 운영 MOU(양해각서)를 체결했으며 2030년까지 총 5개 신규 호텔을 추가 오픈할 계획”이라고 밝혔다.

이에 따라 국내에서 운영하는 호텔은 총 14개로 늘어나게 된다. 현재는 조선 팰리스, 웨스틴 조선 서울·부산, 그랜드 조선 부산·제주, 레스케이프, 그래비티, 포포인츠 명동·서울역 등 9개를 운영 중이다.

위탁 운영은 사업주의 변수에 따른 리스크를 최소화하면서 외형 확장과 수익 안정화를 실현하는 전략이다. 조선호텔앤리조트는 이를 통해 브랜드 포트폴리오를 확대하고, 국내 최고(最古) 호텔로서 111년간 이어온 종합 호스피탈리티 기업의 리더십을 공고히 한다는 복안이다.

럭셔리 포트폴리오도 강화한다. 조선 팰리스 서울 강남에 이어 레스케이프 호텔을 메리어트 인터내셔널의 ‘럭셔리 컬렉션(Luxury Collection)’ 브랜드에 추가하면서다. 지난 2018년 7월 개관한 레스케이프 호텔은 프랑스 파리를 모티브로 한 국내 최초의 어반 프렌치 스타일 부티크 호텔이다.

레스케이프는 이번 메리어트와 소프트 브랜드 계약을 통해 오는 12월 29일부터 ‘레스케이프 서울 명동, 럭셔리 컬렉션 호텔’로 공식 운영된다. 예약은 오는 11월 10일부터 메리어트 공식 플랫폼에서 시작된다. 조선호텔앤리조트는 K-콘텐츠 중심인 명동 상권에 위치한 레스케이프 호텔을 통해 글로벌 영향력을 확대한다는 전략이다.

호텔 본업 경쟁력을 바탕으로 레저와 리테일 사업도 확장한다.

레저 부문에서는 2027년까지 회원제 골프장인 자유 컨트리클럽을 9홀 증설, 클럽하우스 전면 리뉴얼을 통해 프리미엄 골프장으로 새롭게 도약시킨다. 2031년 내 화성국제테마파크 ‘스타베이 시티’ 내 신규 골프장도 개장한다. 이로써 국내 최고 명문 프라이빗 골프 클럽인 트리니티클럽과 자유 컨트리클럽을 포함해 총 3개 골프장을 보유하게 된다.

프리미엄 아쿠아시설 ‘아쿠아필드’는 국내외로 확장을 이어가고 있다. 지난해 오픈한 베트남 나트랑 1호점에 이어 올 10월에는 하노이 오션시티에 2호점을 출점한다. 내년 상반기에는 스타필드 빌리지 파주운정점 내 신규 스파 특화 시설을 연다.

리테일 부문에서는 지난해 11월 론칭한 온라인몰 ‘조선 테이스트 앤 스타일’을 통해 사업을 확대한다. 프리미엄 김치 시장에서 입지를 다진 ‘조선호텔 김치’는 내년 1분기 직영공장 확장 이전을 완료하고, 2030년 매출 1000억원 달성과 글로벌 시장 진출을 목표로 성장을 지속할 계획이다.

전상진 조선호텔앤리조트 대표이사는 “호텔업의 본질인 서비스와 콘텐츠 경쟁력을 중심으로 미래 성장을 준비하고 있다”며 “111주년을 맞은 올해를 기점 삼아 내실과 혁신을 바탕으로 호텔, 레저, 리테일 전 부문에서 시너지를 확대해 종합 호스피탈리티 기업으로서 새로운 성장을 만들어가겠다”고 말했다.