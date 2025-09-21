한국갤럽 정례조사 분석 9월 3주차 20대 與지지율 16% 정청래 취임 전 마지막 조사는 31% 李대통령은 20대서 40% 웃돌아…디커플링 현상 ‘공정·젠더’ 이슈 조국 특사·혁신당 성비위도 영향

[헤럴드경제=양근혁 기자] 20대가 여당에 등을 돌렸다.

최근 더불어민주당의 18~29세 지지율은 내리막길을 걷고 있다. 정청래 지도부 출범 이후 민주당의 강경 일변도 노선에 대한 반감이 작용한 결과라는 분석이 나온다.

21일 한 여권 관계자는 헤럴드경제와 통화에서 “최근 민주당 지지율은 40% 초반대로 국민의힘보다 높게 유지되고 있지만 20대에서는 계속 하락하고 있다”며 “정청래호 출범 이후 반토막이 났다. 젊은 세대들에게 비호감도가 높아진 것”이라고 분석했다.

실제로 정청래 대표가 8·2 전당대회에서 당대표로 선출된 이후 민주당 20대 지지율은 하락 추이를 보인다. 한국갤럽이 16∼18일 전국 만 18세 이상 1001명을 대상으로 실시한 정례조사(9월3주차)에 따르면 민주당 지지율은 41%로 집계돼 국민의힘(24%)을 크게 앞섰다. 하지만 이 중 156명인 18세~29세에서 민주당 지지율은 16%에 불과하다. 이 연령대에서는 국민의힘 지지율이 23%로 민주당보다 7%p 높았다. (신뢰수준 95%, 표본오차 ±3.1%p, 응답률 11.8%)

정 대표가 선출되기 전 마지막 조사(7월3주차) 당시 민주당 18~29세 지지율은 31%였다. 정 대표 취임 이후 실시된 정례조사들을 살펴보면 이 연령대에서 민주당 지지율은 ▷30%(8월2주차) ▷31%(8월3주차) ▷30%(8월4주차) ▷23%(9월1주차) ▷24%(9월2주차) ▷16%(9월3주차) 등으로 집계됐다. 정 대표 당선 전과 가장 최근 조사에서의 지지율 차이는 15%p에 달한다.

여당의 20대 지지율은 이재명 대통령 직무 수행 평가와 차이가 뚜렷하다. 이 대통령과 여당 지지율 간의 이른바 ‘디커플링’(Decoupling·탈동조화) 현상이 나타나고 있는 것이다. 이번 조사(9월3주차)에서 18세~29세 응답자 중 43%는 이 대통령의 직무 수행을 긍정평가했다. 민주당 지지율 16%을 크게 웃도는 수치다. 대통령 직무 수행 평가와 정당 지지도 조사는 같은 표본으로 진행됐다.

이에 앞서 이 대통령은 동일 연령대에서 ▷55%(7월3주차) ▷54%(8월2주차) ▷49%(8월3주차) ▷44%(8월4주차) ▷48%(9월1주차) ▷45%(9월2주차) 등의 긍정평가를 각각 얻었다. 큰 폭으로 하락하는 구간도 있었으나 40%를 넘는 수준으로, 매번 민주당 지지율보다 크게 높았다.

민주당을 향한 20대의 지지세는 9월 정기국회가 시작되면서 급격하게 하락하는 흐름을 보였다. 특히 이번 조사(9월3주차)에선 직전 조사보다 8%p가 떨어진 수치가 나타났다. 여야가 특검법 개정안을 수정하기로 한 합의안에 대한 일방적 파기, 조희대 대법원장을 비롯한 사법부를 향한 공세 등이 지지율 하락을 촉진한 요소로 지목된다.

엄경영 시대정신연구소장은 “한 주 사이에 20대에서 민주당 지지율이 크게 떨어진 것은 조 대법원장, 대법원 옥죄기 등 사법부에 대한 공격이 작용한 것으로 보인다”며 “전체적인 추이로는 본래 강성 지지층의 대표 격이었던 정 대표 체제의 민주당에 대한 반감이 나타나고 있다”고 분석했다.

조국 조국혁신당 비상대책위원장 사면과 혁신당 내 성비위 파문도 공정·젠더 이슈에 민감한 세대인 20대가 여당을 바라보는 시선에 영향을 끼쳤다는 해석도 있다. 범여권 내 차기 대권 주자로 인식되는 조 위원장에 대한 광복절 특사 필요성을 일부 민주당 의원들이 공개적으로 건의했다는 점, 성비위 파문을 둔 최강욱 전 민주당 교육연수원장의 막말 논란 등이 지지율에 악재로 작용했다는 진단이다.

한 민주당 관계자는 “입시 비리 혐의로 실형을 받았던 조 위원장의 8·15 특사 문제는 지난달 대통령과 여당 지지율을 모두 깎는 후과를 불러왔었다”라며 “윤석열 탄핵 이후 범여권 지지자들이 민주당으로 결집돼 있는 상황에서 성비위 논란은 혁신당만의 문제가 아닌 진보 진영의 문제로 인식됐을 것”이라고 지적했다.

기사에 인용된 한국갤럽 정례조사는 이동통신 3사 제공 무선전화 가상번호 무작위 추출을 통한 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 실시됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.