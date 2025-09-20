[헤럴드경제=박종일 선임기자]박강수 마포구청장은 9월 20일 오전 염리생활체육관에서 열린 ‘2025 마포 가족운동회’에 참석해 마포구 가족들과 함께 특별한 시간을 보냈다.

마포구가족센터가 주최·주관한 이번 행사에는 약 80가족, 200여 명의 주민이 참여해 가족 간 유대감을 다지고 함께 뛰며 웃는 뜻깊은 시간을 가졌다.

1부에서는 ▲지구를 굴려라 ▲미션 훌라후프 ▲비전탑 세우기 등 협동심과 팀워크를 키울 수 있는 경기가 펼쳐졌다. 이어 미니 이벤트와 단체사진 촬영이 이어지며 현장의 열기를 더했다.

2부에서는 ▲판 뒤집기 ▲신발 양궁 ▲림보 ▲돼지를 굴려라 ▲협동 제기차기 등 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 경기가 이어졌고, 마지막에는 모든 참가자를 대상으로 한 행운권 추첨이 진행돼 끝까지 웃음과 기대가 가득한 시간이 됐다.

특히 모든 참가자는 상해보험에 가입, 행사장에는 구급차와 안전요원이 상시 배치돼 안전하고 원활한 운영이 이뤄졌다.

박강수 마포구청장은 “가족운동회를 통해 가족 간 유대가 더욱 깊어지고, 웃음과 행복이 가득한 시간이 되길 바란다”고 말했다.