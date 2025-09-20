[헤럴드경제=김성훈 기자] 출시된 지 40년 된 과자 ‘칸쵸’가 최근 새삼스럽게 인기를 얻고 있다. 과자 한 알, 한 알에 사람 이름을 무작위로 새겨 ‘이름 찾기 이벤트’를 벌인 것이 SNS 인증샷 문화와 맞물리면서 효과를 거둔 것이다.

롯데웰푸드는 이달 칸쵸에 국내에서 많이 등록된 신생아 이름 500개와 브랜드 공식 캐릭터 이름 4개(카니, 쵸니, 쵸비, 러비)가 무작위로 새겨진 제품을 선보였다. 이와 함께 소비자가 본인이나 지인의 이름을 찾아 SNS에 인증샷을 올리면 경품에 응모할 수 있는 이벤트를 진행했다.

‘과자에 이름 적힌 것이 뭐라고’ 생각할 수도 있지만, 소비자들의 반응은 예상보다 뜨거웠다. GS25는 칸쵸의 일평균 판매량이 지난달 같은 기간보다 290%가량 늘었고, 세븐일레븐의 경우 전년 동기 대비 150% 증가했으며, 이마트24 역시 전월 대비 102% 올랐다. 일부 매장에는 품절 사태까지 빚어지고 있다.

온라인 상에서는 롯데웰푸드가 진행한 이벤트 응모와 무관하게 자발적으로 재미를 느끼고 ‘이름 찾기’에 나선 소비자들이 눈에 띈다. 좋아하는 연예인이 있는 10·20대 젊은층에서는 자신이 좋아하는 연예인의 이름을 찾아 인증샷을 올리는 경우도 있다.

누리꾼들은 “아이랑 앉아서 세 봉지나 뜯었는데 이름이 없었다”, “친구들이랑 다 같이 뜯어서 내 이름만 나왔는데 아까워서 안 먹고 간직해야겠다”, “이러다 살만 찌겠다”, “이거 기획한 직원 상 줘야겠다”, “내 이름은 희귀해서 애초에 탈락” 등의 반응을 남겼다.