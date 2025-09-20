석화업계 불황 속 기업군 간 성적표 격차 최근 3년 올레핀계 중심 기업 이익률 마이너스 반면 유도품 기업군 평균 영업이익률은 4.5% PE 제3국 수출 늘고 TPA 최대 수출국 바뀌어

[헤럴드경제=고은결 기자] 국내 석유화학업계가 글로벌 공급과잉과 나프타 가격 부담으로 불황을 겪고 있지만, 기업별 성적표는 극명하게 갈리고 있다. 올레핀계 기초유분 중심 기업들은 에틸렌 마진이 손익분기점을 밑돌며 3년째 적자 늪에 빠진 반면, 유도품 중심 기업들은 제3국 수출 확대에 힘입어 선방하고 있다.

20일 KDB미래전략연구소가 최근 발표한 ‘석유화학산업 동향 및 제품별 분석’ 보고서에 따르면, 기초유분 중심 기업군은 3년 연속 영업적자를 기록하며 고전하고 있는 반면, 유도품 중심 기업군은 수익성을 방어했다.

보고서는 석화기업을 ▷기초유분 생산설비를 보유하고 올레핀계 비중이 50% 이상인 기업군(롯데케미칼·LG화학·대한유화 등) ▷나프타분해설비(NCC)·개질설비를 보유해 방향족계 비중이 높은 정유사 중심 기업군(한화토탈에너지스·HD현대케미칼·GS칼텍스 등) ▷기초유분 설비 없이 폴리에틸렌(PE)·폴리프로필렌(PP) 등 유도품을 생산하는 기업군(DL케미칼·금호석유화학·한화솔루션 등)으로 나눴다.

분석 결과, 올레핀계 중심 기업군은 공급과잉으로 2022년부터 3년 연속 영업이익률이 마이너스(-4.7%)를 기록했다. 또한 설비 증설이 지속되며 구조적 어려움으로 향후에도 부진이 예상된다. 특히 2018년부터 2024년 사이 영업이익률이 최고 11.0%에서 최저 -5.6%까지 16.6%포인트 출렁이며, 경기 및 수급에 따른 변동폭이 가장 컸다. 반면 방향족계 중심 기업군은 최근 3년 평균 영업이익률이 0.9%로 소폭 흑자를 유지했지만, 구조적으로 낮은 마진 탓에 개선 여력은 크지 않은 것으로 분석됐다. 같은 기간 유도품 기업군의 평균 영업이익률은 4.5%로 가장 높고 안정적이었다.

특히 PE 등 유도품은 수출 다변화로 방어했다. 보고서는 “PE의 대(對)중국 수출 비중은 2020년 62.6%에서 2024년 44.1%로 감소했으나 베트남 등 제3국 수출 증가로 2024년 총수출은 2020년 대비 11.8% 증가했다”고 분석했다. 고순도 테레프탈산(TPA) 역시 최대 수출국이 중국에서 튀르키예로 바뀌며 글로벌 섬유·의류 공급망을 중심으로 판로를 넓혔다. 다만 유도품도 안심할 단계는 아니다. 보고서는 “기초유분 설비 증설과 연계된 범용 유도품 설비 증설이 이어질 경우 마진 하락세가 이어져 업황 악화가 예상된다”고 분석했다.

한편 보고서는 업황 부진의 배경으로 ▷중국의 대규모 설비 증설 ▷NCC 중심 구조로 인한 올레핀계 기초유분 가격 경쟁력 열위 ▷높은 수출 의존도 등을 지목했다. 대응책으로는 우선 올레핀계 기초유분 가격경쟁력 확보를 위한 에탄가스 원료 도입이 필요하다고 설명했다. LG화학·한화토탈에너지스·HD현대오일뱅크는 에탄 공동구매 MOU를 체결하고 2028년까지 대산산단 인근에 도입을 위한 인프라 구축을 계획 중이다. 다만, 에탄가스 관련 국내 제도 부재 등으로 신속한 조치는 어려울 것으로 보고서는 우려했다. 고부가 제품 확대에 따른 포트폴리오 변화도 강조했다. 반도체·배터리·미래차 등 전방산업과 연계한 고부가 소재 투자로 공급과잉 영향을 덜 받는 포트폴리오 전환이 필요하단 점에서다.