[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 한강버스 정식운항 첫날에 총 4361명이 탑승하며 80.3%의 좌석 점유율을 기록했다고 19일 밝혔다.

서울시에 따르면 이날 한강버스 이용객은 마곡행에 2106명, 잠실행에 2255명이 탔다.

구간별 평균 탑승객은 152.5명으로 정원 190명의 좌석 점유율은 80.3%였다.

전날 오전 11시부터 정식 운항을 시작한 한강버스는 마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞ 구간을 오간다.

초기(9월 18일∼10월 9일)에는 오전 11시부터 오후 9시 37분(도착지 기준)까지, 주중·주말 모두 1시간∼1시간 30분 간격으로 하루 14회 운항한다.

소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분이며 여의도에서 잠실까지는 80분이다.

추석 연휴 이후인 10월 10일부터 12월 말까지는 평일 오전 7시부터 오후 10시 30분까지, 주말은 오전 9시 30분부터 오후 10시 30분까지 운항한다. 출퇴근 시간에는 15분 간격으로, 그 외 시간대는 1시간 간격으로 하루 30회 운항한다.

추석 연휴 이후부터는 마곡에서 잠실까지 82분 소요되는 급행 노선을 추가한다.

이용 요금은 1회 3000원이며 기후동행카드를 사용하면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고 대중교통 환승할인도 받을 수 있다. 단, 현금 결제는 불가능하다.

서울시는 실시간 운항 시간표, 잔여 좌석 수 등 운항 정보와 기상 상황에 따른 선박 결항 정보는 주요 모빌리티 앱(네이버 지도, 카카오맵)에서 실시간으로 확인할 수 있다고 했다.