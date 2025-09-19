한강버스가 정식 운항을 시작한 18일 서울 송파구 한강버스 잠실 선착장에서 시민들이 승선을 기다리고 있다. 한강버스는 총 8척의 선박이 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오간다. <연합뉴스>
[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시는 한강버스 정식운항 첫날에 총 4361명이 탑승하며 80.3%의 좌석 점유율을 기록했다고 19일 밝혔다.

서울시에 따르면 이날 한강버스 이용객은 마곡행에 2106명, 잠실행에 2255명이 탔다.

구간별 평균 탑승객은 152.5명으로 정원 190명의 좌석 점유율은 80.3%였다.

전날 오전 11시부터 정식 운항을 시작한 한강버스는 마곡-망원-여의도-압구정-옥수-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞ 구간을 오간다.

초기(9월 18일∼10월 9일)에는 오전 11시부터 오후 9시 37분(도착지 기준)까지, 주중·주말 모두 1시간∼1시간 30분 간격으로 하루 14회 운항한다.

소요 시간은 마곡에서 잠실까지 127분이며 여의도에서 잠실까지는 80분이다.

정식 운항을 시작한 한강버스가 18일 서울 송파구 잠실 선착장을 출발해 뚝섬 선착장으로 향하고 있다. <연합뉴스>
추석 연휴 이후인 10월 10일부터 12월 말까지는 평일 오전 7시부터 오후 10시 30분까지, 주말은 오전 9시 30분부터 오후 10시 30분까지 운항한다. 출퇴근 시간에는 15분 간격으로, 그 외 시간대는 1시간 간격으로 하루 30회 운항한다.

추석 연휴 이후부터는 마곡에서 잠실까지 82분 소요되는 급행 노선을 추가한다.

이용 요금은 1회 3000원이며 기후동행카드를 사용하면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고 대중교통 환승할인도 받을 수 있다. 단, 현금 결제는 불가능하다.

서울시는 실시간 운항 시간표, 잔여 좌석 수 등 운항 정보와 기상 상황에 따른 선박 결항 정보는 주요 모빌리티 앱(네이버 지도, 카카오맵)에서 실시간으로 확인할 수 있다고 했다.


