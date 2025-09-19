“틱톡 인수자 전원 미국인…정부도 엄청난 수수료 받아”

[헤럴드경제=정목희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 18일(현지시간) 중국과의 무역 협상이 타결에 가까워지고 있다면서, 양국 간 관세 ‘휴전’을 계속하겠다고 밝혔다.

영국을 방문 중인 트럼프 대통령은 이날 버킹엄셔에서 키어 스타머 영국 총리와 개최한 공동 기자회견에서 “우리는 (미중간) 합의에 매우 가깝다”고 말했다.

이어 “우리는 중국과 (고율관세 부과 유예) 연장을 할 수도 있지만, 그건 지금과 같은 조건을 기반으로 한 연장일 것이다. 매우 좋은 조건이다”라고 덧붙였다.

미국과 중국은 관세 ‘전쟁’을 벌이다가 지난 5월 스위스 제네바에서 열린 첫 무역 협상에서 각각 115%포인트씩 관세율을 낮추기로 합의했으며, 이후 이 합의를 90일씩 연장하면서 협상을 이어갔다.

관세 유예 합의는 오는 11월 10일 끝날 예정인데 그때까지 중국과의 협상이 완료되지 않더라도 유예를 연장할 수 있다는 입장을 밝힌 것이다.

트럼프 대통령은 중국과의 틱톡 합의에 대해서는 “미국은 엄청난 수수료를 추가로 받는다. 난 이걸 협상을 타결한 것만으로 받는 수수료라고 부른다”고 했다.

미국과 중국은 중국 바이트댄스가 소유한 동영상 플랫폼 틱톡의 대주주 지분을 미국 기업이 인수하는 방안에 기본적으로 합의했으며 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 오는 19일 통화하고 이를 확정할 방침이다.

트럼프 대통령은 틱톡 매각을 마무리할 시간을 확보하기 위해 지난 16일 ‘틱톡 금지법’의 시행 유예 기한을 오는 12월 16일까지 연장하는 행정명령에 서명했다.

틱톡 합의의 세부 내용은 공개되지 않았지만, 오라클 등 미국 투자자들로 구성된 컨소시엄이 80%가량 지분을 보유하는 법인을 설립해 틱톡의 미국 내 사업권을 인수하며, 미국 정부가 지정하는 1명을 포함한 미국인 주도의 이사회를 통해 회사를 경영하는 방식이 유력하다고 외신에 보도된 바 있다.

트럼프 대통령은 “모두 미국인인 투자자들이 소유할 것”이라면서 “매우 올곧고 매우 합법적인 기업들, 미국을 정말 사랑하는 기업들이 틱톡을 소유할 것”이라고 밝혔다.