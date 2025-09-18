증권사 리서치센터장들 만나 ‘자본시장 정상화, 새로운 도약의 시작’ 간담회

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령이 18일 증권사 리서치센터장들을 만나 “국장 탈출 지능순이라고 (말들을 하는데) 국장 복귀는 지능 순이라는 말이 생겨날 수 있도록 만들겠다”면서 코스피 5000 시대 달성을 다시 한번 강조했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 열린 ‘자본시장 정상화, 새로운 도약의 시작’ 간담회에서 “국민들의 유효한 투자 수단으로 주식시장을 활성화시키는 게 필요하겠다는 생각이 지금도 여전하다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “후보 때 정권교체만 해도 주가지수가 3000은 넘길거다 그런 말을 드렸던 것 같은데, 실제 그렇게 돼서 다행스럽다”면서 “여러분이 그 자리에 계속 계신 것도 그와 관계가 좀 있을 것”이라며 농담으로 간담회를 시작했다.

이 대통령은 “실제국정 지휘봉을 쥐고 일을 하다 보니 점점 더 증권시장을 포함한 자본 시장 정상화가 중요하겠다는 생각이 든다”면서 “경제라고 하는 게 합리성이 생명인데, 예측 가능해야 되고 안정적이어야 된다”고 했다.

이어 “몇 가지 핵심 과제들이 여전히 유효하다고 생각한다”면서 “예측 가능한 합리적인 시장 환경. 주가 조작이나 불공정 공시나 이런 것들을 없애야 되겠다는 생각이 하나 있었고 그건 꽤 진척이 돼가고 있다”고 설명했다.

그러면서 “또 하나는 합리성이라면서 예를 들면 상법 개정으로 그 의지가 실현되고 있는데, 몇 가지 조치만 추가하면 그런 구조적인 불합리를 개선하는 것은 다 끝날 것 같다. 또 한가지는 한반도 주변정세를 안정시키는 것”이라고 덧붙였다.

아울러 이 대통령은 “우리나라는 돈은 많이 생겼는데, 주로 지금까지는 부동산 투자에 집중된 측면이 있다”면서 “이게 국가 경제를 매우 불안정하게 한다. 그래서 저희가 금융정책에서도 집중적으로 노력하는 게 생산적 영역으로 물꼬를 틀 수 있게 빠꾸는 것”이라고 강조했다.

과거부터 꾸준히 밝혀온 자본시장 정상화를 통해 부동산 자본의 금융시장 이동을 다시 한번 강조한 것이다.

이 대통령은 “국민들께 대체 수단으로, 유효한 투자 수단으로 주식시장을 활성화시키는 게 필요하겠다는 생각이 지금도 여전하다”면서 “약간의 성과는 있는 것 같아서 다행이라는 생각이 든다”고 했다.