美 조지아 구금 사태 ‘정부 대처 잘했다’ 51% ‘더 센’ 특검법 국회 통과 ‘잘된 일’ 56%

[헤럴드경제=주소현 기자] 이재명 대통령의 국정 지지율이 다시 50% 후반으로 하락했다는 여론조사가 18일 발표됐다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 전국 만18세 이상 성인 1002명을 대상으로 한 9월 3주차 전국지표조사(NBS)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대한 긍정 평가는 직전 조사 대비 3%포인트(p) 떨어진 59%로 집계됐다. 부정평가는 같은 기간 3%p 오른 31%로 조사됐다. 모름·무응답으로 답변을 유보한 응답자는 11%다.

대통령 국정운영 신뢰도는 조사에서 ‘신뢰한다’는 응답은 59%, ‘신뢰하지 않는다’는 응답은 34%로 나타났다. 더불어민주당 지지층에서는 ‘신뢰한다’는 응답이 97%, 국민의힘 지지층에서는 ‘신뢰하지 않는다’는 응답이 82%로 조사됐다. 이념 성향별로는 진보 성향층과 중도층에서 ‘신뢰한다’는 응답이 각각 94%, 60%인 반면 보수 성향층에서는 ‘신뢰하지 않는다’는 응답이 70%로 집계됐다.

대통령 100일 국정운영에 대해 응답자의 63%는 ‘예상보다 잘한다’고 답했다. ‘예상보다 잘못하고 있다’는 응답은 31%로 조사됐다. 미국 조지아주 한국인 노동자 구금·체포 사건에 정부 대처를 놓고 ‘잘 대처했다’는 평가는 51%, ‘잘못 대처했다’는 평가는 35%로 나타났다.

검찰청 폐지하고 중대범죄수사청과 공소청을 신설하는 내용의 정부조직법 개편안에 ‘찬성한다’는 응답은 46%, ‘반대한다’는 응답은 39%로 집계됐다. NBS는 “30~50대 연령층에서는 찬성이 높은 반면, 18~29세, 70세 이상 연령층에서는 반대가 더 높았다”고 설명했다.

3대 특검의 수사 기간과 범위, 인력을 확대하는 ‘더 센 특검법’ 국회 통과를 두고 ‘잘된 일이다’라는 응답이 56%, ‘잘못된 일이다’라는 응답은 30%로 나타났다. NBS는 “70세 이상을 제외한 모든 연령대에서 ‘잘된 일’이라는 평가가 ‘잘못된 일’이라는 평가보다 높았다”고 했다.

대출규제 강화·주택 공급 확대 등이 담긴 9·7 부동산 대책 평가는 ‘효과가 있을 것’이라는 낙관과 ‘효과가 없을 것’이란 비관이 43%로 비슷하게 집계됐다. 모름·무응답으로 전망을 유보한 응답자는 14%다. 부동산 대책 중 한국토지주택공사(LH)가 공공택지에 직접 주택을 공급하는 방식이 주택 공급 안정에 ‘도움이 될 것’이라는 전망은 53%로 ‘도움이 되지 않을 것’이라는 전망 34%보다 높게 나타났다.

한편, 민주당 정당지지도는 41%로 직전 조사 대비 2%p 떨어진 것으로 조사됐다. 국민의힘 정당지지도는 직전 조사 대비 2%p 오른 22%로 나타났다. 민주당과 국민의힘의 지지도 격차는 19%p다. 개혁신당과 조국혁신당, 진보신당 지지도는 각각 3%, 2%, 1% 순으로 조사됐다. 지지정당이 없거나 모름·무응답으로 답변을 유보한 응답자는 29%다.

민주당이 ‘집권 여당의 역할을 잘 한다’는 평가 53%, 국민의힘이 ‘제1야당으로 역할을 잘 한다’는 평가는 22%로 나타났다.

한편 이번 조사는 국내 통신 3사가 제공하는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화면접조사 방식으로 실시됐다. 응답률은 15.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.