[헤럴드경제=김성훈 기자] 서울 마포구 홍익대 인근에서 발생한 대만 유튜버 폭행 사건의 가해자에 대해 경찰이 중국인이라고 발표했으나, 한국인이라고 정정했다. 경찰의 틀린 발표로 “한국인에게 폭행당했다”고 주장했던 폭행 피해자는 악플 세례 등 2차 피해를 입었다.

마포경찰서는 17일 오후 4시40분께 언론 공지를 통해 “지난 14일 홍대 거리에서 대만 여성이 한국인 남성과 실랑이를 벌여 쌍방폭행한 사건이 발생했다”고 밝혔다.

이날 오전 9시50분께 “여성을 폭행한 남성은 중국 국적 20대”라고 공지했는데, 7시간여 만에 정정한 것이다.

경찰은 사건 이튿날인 15일 같은 시간대 발생한 또 다른 사건과 가해자를 혼동한 것으로 전해졌다. 우연히 두 사건 모두 대만 여성이 피해자였고, 피해자 이름도 비슷해 벌어진 실수라는 것.

이번 사건은 14일 오전 5시20분께 홍대 인근에서 한 남성이 대만 국적의 여성 유튜버 A 씨 등 2명을 폭행한 일이다.

A 씨 주장에 따르면, 당시 A 씨는 친구와 함께 길을 걷다 남성 2명에게 ‘같이 하룻밤을 보내자’는 제안을 받았다. 한 남성은 A 씨 친구의 어깨에 손을 얹거나 머리를 쓰다듬는 등 신체 접촉까지 했다. A 씨가 항의하자 남성은 손가락 욕설을 하더니 “집에 데려다주겠다”며 스킨십을 이어갔다. A 씨는 결국 욕설로 받아치면서 다툼이 벌어졌고, 남성은 A 씨의 뺨과 팔다리 등을 폭행했다.

A 씨는 사건 직후 SNS에 이 사실을 알렸고, 대만 현지 방송을 통해 보도되며 논란이 일파만파 커졌다.

이에 국내에서도 사실 확인을 요구하는 언론의 질의가 이어지자 경찰은 가해자가 한국인이 아닌 중국 국적이라고 밝혔던 것. 그러나 A 씨는 재차 SNS를 통해 “가해자는 한국인이 맞다”고 반박하며 “경찰이 CCTV도 확인하지 않고 집에서 쉬라고 했다”고 주장하면서 논란이 확대됐다. A 씨의 SNS에는 “한국 남자를 범죄자 취급하는 혐한”이란 취지의 악성 댓글 수백개가 달렸다.

A 씨는 가해자가 한국인이라는 주장을 굽히지 않으며 이날 오후 다시 마포경찰서를 찾았고, 경찰은 결국 혼선이 있었던 점을 인정했다.

다만 경찰은 A 씨 사건의 경우 주장과는 달리 현장에서 서로 처벌을 원치 않는다는 의사를 밝혀 종결된 건이라고 해명했다.