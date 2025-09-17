[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국연구재단은 17일 한국재정정보원과 공공기관 책임성 제고 및 상호 협력 기반 공동 발전을 위해 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 새 정부 국정 운영 기조에 따라 공공기관의 책임과 역할이 더욱 강조되는 가운데 추진됐다. 양 기관은 정보 공유와 협력을 통해 공공성과 책임성을 강화한다는 데 뜻을 모았다.

이날 협약식에서 우리나라 대표 연구관리 전문기관인 연구재단과 디지털 재정 플랫폼을 선도하는 재정정보원은 각 기관의 역량을 토대로, 소통과 연계·협력, 시너지 창출을 위한 구체적인 방안을 모색했다.

홍원화 연구재단 이사장은 “연구재단은 그간 학술·연구 생태계 발전에 선도적인 역할을 해 왔으며, 현재에 안주하지 않고 혁신 노력을 계속하고 있다”며 “이번 협력은 사업 추진 협력, 정보 공유 및 시스템 연계를 핵심으로 기관이 발전적으로 도약하는 또 하나의 기반이 될 것”이라고 밝혔다.

윤석호 재정정보원 원장은 “공공사업 홍보와 보조사업 관리 강화를 시작으로, 보조금 및 R&D 정보 접근성을 높여 수혜자 확대에 힘쓰겠다”며 “이번 협약이 양 기관의 공동 발전은 물론, 공공사업 활성화를 통해 국가와 지역 발전에도 기여하는 계기가 될 것”이라고 전했다.

이번 업무협약은 공공사업을 추진하는 기관 간 협력을 통해, 전(全) 영역에 걸친 AI 전환 및 고도화 등 정책과 기술의 발전적 변화에 부응하며 공동 성과를 창출할 것으로 기대된다.