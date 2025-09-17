“청년이 살고 싶은 도시” 본격 시동

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 포항시가 ‘2025 청년 친화 헌정 대상’ 우수 기초지자체 부문에서 종합 대상을 거머쥐며 청년정책 선도 도시로 우뚝 섰다.

청년친화헌정대상은 사단법인 청년과미래가 주관해 정책·입법·소통 전반을 평가, 청년 친화적 환경 조성에 이바지한 기관을 선정해 수여하는 상이다.

포항시는 청년참여기구 운영, 청년 지원사업 추진, 다양한 행사 개최 등에서 우수한 평가를 받았다.

시는 2023년 청년 전담부서 ‘일자리청년과’를 신설, 정책의 전문성과 통합성을 높이며 청년정책 고도화에 속도를 내왔다.

그 결과 청년정책학교, 포항청춘센터, 청년창업플랫폼, 일자리 공감 페이 지원 사업 등이 본격화돼 청년들의 높은 호응을 얻고 있다.

특히 청년 창업가가 참여하는 ‘플플마켓’은 지역 경제에 활력을 불어넣고, 청년 목소리가 정책에 반영되는 통로로 자리 잡았다.

이강덕 시장은 “이번 수상은 행정의 힘만이 아닌 청년과 시민이 함께 만든 값진 성과”라며 “청년이 포항에서 꿈꾸고 도전할 수 있는 기반을 더욱 두텁게 마련하겠다”고 강조했다.

시는 이번 수상을 계기로 청년 일자리·주거·문화 지원과 정책 참여 확대에 박차를 가해, ‘청년이 머무는 도시’, ‘청년이 돌아오는 도시’로 도약한다는 각오다.