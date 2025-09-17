광개토-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함 진수식…北 탄도미사일 요격 가능 안규백 장관 부인 심혜정 여사 진수줄 절단, 1번함 땐 김건희

[헤럴드경제=신대원 기자] 북한의 탄도미사일 탐지·추적은 물론 요격까지 가능한 최신예 이지스구축함 ‘다산정약용함’(DDG-996·8200t급)이 17일 진수됐다.

해군과 방위사업청은 이날 오전 울산 HD현대중공업에서 광개토-Ⅲ 배치-Ⅱ 2번함인 다산정약용함 진수식을 거행했다.

국내기술로 설계·건조한 세계 최고 수준의 이지스구축함인 다산정약용함은 1번함인 정조대왕함과 함께 우리 해군이 보유한 수상함 중 가장 강력한 전투역량을 갖췄다.

향후 국가전략자산으로서 해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 해군 기동함대의 주축을 맡게 된다.

길이 170m, 폭 21m, 경하톤수 약 8200t으로 길이 166m, 폭 21m, 7600t급인 광개토-Ⅲ 배치-Ⅰ 세종대왕함급에 비해 덩치가 커지고 스텔스 성능을 비롯한 전반적인 전투능력이 크게 향상됐다.

최대속력은 시속 30노트(약 55㎞)에 달한다.

특히 최신 이지스 전투체계를 적용해 탄도미사일 탐지·추적능력이 향상됐으며 향후 SM-3와 SM-6를 비롯한 장거리함대공유도탄과 함대지탄도유도탄을 탑재함으로써 원거리 타격과 탄도미사일 요격능력까지 갖추게 된다.

세종대왕함급의 경우 탄도미사일 탐지·추적은 가능하지만 저고도 항공기와 순항미사일 요격만 가능했던 것과 달리 북한 탄도미사일을 때릴 수 있는 ‘주먹’까지 갖게 되는 셈이다.

국내기술로 개발한 첨단 통합소나체계와 장거리대잠어뢰, 경어뢰 등을 탑재하며, 최근 도입된 MH-60R 시호크 해상작전헬기 운용을 통해 보다 강력해진 대잠작적능력도 확보하게 된다.

또 세종대왕함급에 장착한 가스터빈 엔진 4대에 더해 하이브리드 전기추진체계(HED) 2대를 추가함으로써 항해 중 연료 소모를 절감하고 수중 방사소음을 줄여 생존성을 높였다.

방극철 방사청 기반전력사업본부장은 “최신 이지스 전투체계와 독자 개발한 통합소나체계, 한국형 수직발사체계-Ⅱ를 탑재해 탄도미사일 등 다양한 위협에 대응할 수 있는 최신예 구축함”이라며 “국가안보와 해양주권 수호에 중추적 역할을 할 것”이라고 강조했다.

진수식에선 주빈인 안규백 국방부 장관의 부인 심혜정 여사가 함정에 연결된 진수줄을 작은 도끼로 절단하고, 안 장관 내외와 주요 내빈들이 가위로 테이프를 잘라 샴페인을 선체에 깨뜨리는 안전항해 기원의식을 가졌다.

갓 태어난 아기의 탯줄을 끊듯 새로 건조한 함정에 생명을 불어넣는다는 의미를 담은 진수줄 절단은 19세기 초 영국 빅토리아 여왕이 처음으로 군함 진수식을 가진 이후 여성이 주관하는 전통으로 자리매김했다.

정조대왕함의 경우 지난 2022년 7월 윤석열 전 대통령의 부인 김건희 씨가 진수줄을 자른 바 있다.

진수식엔 안 장관을 비롯해 강동길 해군참모총장과 방 본부장, 방산업계 관계자 등 400여명이 참석했다.

다산정약용함은 시운전을 거쳐 내년 말 해군에 인도된 뒤 전력화 과정을 밟아 기동함대사령부에 배치될 예정이다.

김태훈(소장) 해군 기획관리참모부장은 “해양 기반 한국형 3축 체계의 핵심전력이자 국가전략자산으로 국가와 국민 해양주권을 지키는 굳건한 바다의 방패가 될 것”이라며 “국민의 필승해군으로서 첨단과학기술 기반의 강한 해군력 건설에 진력하겠다”고 밝혔다.