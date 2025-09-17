[헤럴드경제=장연주 기자] 지적장애를 앓는 초등학생 아들을 살해한 친모가 항소심에서도 실형을 선고받았다. 이 친모는 아들을 정성껏 보살펴왔지만, 과도한 빚으로 생활고와 우울증에 시달리다가 범행 전 직장에서 해고 통보까지 받은 것으로 드러났다.

광주고법 전주재판부 제1형사부(양진수 부장판사)는 17일 살인 혐의로 기소된 A(48)씨에게 원심과 같은 징역 4년을 선고했다.

재판부는 “피고인이 범행을 인정하고 반성하는 모습을 보이는 데다가 지적장애를 가지고 태어난 아들을 정성껏 보살피다가 이런 범행에 이르렀다”고 판단했다.

이어 “하지만 인간의 존엄성과 생명의 가치는 중증 장애를 가지고 있다고 해도 다름이 없고 살인죄는 어떠한 방법으로도 돌이킬 수 없는 범죄”라며 “피해자는 자기 죽음을 알지 못한 채, 의지해온 피고인에게 별다른 저항을 하지 못하고 고통 속에 삶을 마감했을 것으로 보인다”고 말했다.

그러면서 “당시 피고인의 남편이 경제적인 일을 하고 있었고, 피고인은 자신의 경제적이고 정신적인 어려움을 해소해 보려는 별다른 노력을 하지 않았다”며 “피고인의 사정을 고려하더라도 합당한 처벌이 마땅한 만큼 피고인이 양형부당을 이유로 제기한 항소를 기각한다”고 판시했다.

A씨는 지난해 11월 27일 김제시 부량면의 한 농로에 자신의 차를 세운 뒤 안에서 초등학생 아들을 살해한 혐의로 기소됐다.

그는 범행 이후 경찰에 자수하고는 “사는 게 힘들어서 아들을 먼저 보내고 따라가려고 했다”고 진술했다.

A씨는 과도한 빚으로 생활고와 우울증에 시달리다가 범행 전에 직장에서까지 해고 통보를 받은 것으로 알려졌다.