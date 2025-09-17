[헤럴드경제=이상섭 기자] 조현 외교부 장관이 17일 오전 서울 강서구 김포국제공항에서 중국 베이징으로 출국하기 전 기자들의 질문에 답변하고 있다. 조 장관은이날 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 한중 외교장관 회담을 갖고, 시진핑 중국 국가주석의 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 방한 계획이 중점적으로 다뤄질 것으로 예상된다.


