인공지능 기반 챗봇 시스템 구축, 생활밀착형 민원 24시간 자동응답 복지·세금·교통·문화, 통합예약 등 최신정보 안내, 담당부서·사업안내 링크까지 대화형 검색으로 이용자 편의 강화, 구청 홈페이지 통해 이용 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 구청 홈페이지를 통해 인공지능(AI) 기반 온라인 질의응답 시스템인 ‘AI 챗봇 서비스’를 본격 운영한다.

이번 서비스는 디지털 전환 시대에 발맞춰 행정서비스의 효율성과 정확도를 높이고, 구민 누구나 시간과 장소에 구애받지 않고 필요한 정보를 실시간으로 확인할 수 있도록 마련됐다.

챗봇은 생성형 인공지능 기술을 기반으로 주민들의 생활 밀착형 민원 해결을 지원한다. 복지·세금·교통·문화 등 행정서비스에 대한 기본 정보를 비롯 강좌접수·시설대관 등 각종 통합예약에 필요한 최신 정보를 즉시 확인할 수 있다.

또 자주 묻는 질문(FAQ) 안내를 통해 검색 과정을 간편화, 자세한 답변이 필요한 경우 참고할 수 있도록 담당부서와 관련사업 링크도 제공한다.

챗봇은 단순한 키워드 검색을 넘어 일상적인 문장으로 질문하면 맥락을 분석해 가장 적합한 답변을 내놓는다. 복잡한 행정 용어나 절차에 익숙하지 않은 주민들도 쉽게 필요한 답변을 받을 수 있다.

이용 방법은 양천구청 홈페이지에서 ‘인공지능 챗봇’ 아이콘을 클릭하면 대화를 시작할 수 있다.

구는 향후 이용자 질문 데이터를 분석해 답변 품질을 지속적으로 보완, 필요한 자료는 수시로 업데이트해 완성도를 높여나간다는 방침이다.

이기재 양천구청장은 ”챗봇 도입을 시작으로 공무원은 더 효율적으로 일하고, 구민은 더 빠르고 정확하게 응답받는 새로운 행정서비스 시대가 열릴 것으로 기대한다“며 “앞으로도 인공지능 기술을 행정 전반에 적극 접목해 주민 편의와 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.