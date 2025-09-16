트럼프 “중국은 50~100년 관점으로 기업 운영” “단기실적 집착” vs “기업 투명성 훼손” 갑론을박

[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미 대통령이 15일(현지시간) 기업들에 대한 분기별 실적 보고 주기를 1년에 두 번 발표하는 반기별 보고로 바꿔야 한다는 입장을 내놓으면서 기업들 사이에서도 갑론을박이 나오고 있다. 3개월 마다 실적 보고를 해야하는 분기별 보고가 기업들로 하여금 단기 실적에 집착하게 한다는 주장이 나오는 한편, 일각에서는 보고 주기를 반기로 늘리게 되면 기업 정보가 불투명해져 투자자들의 위험성이 더 커질 수 있다는 입장이 엇갈리고 있다.

블룸버그통신은 “이날 트럼프 대통령의 발언이 상장기업이 얼마나 자주 정보를 공개해야 하는지에 대한 오랜 논쟁에 다시 불을 지폈다”고 보도했다.

트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 글에서 “SEC(증권거래위원회)의 승인이 필요하지만, 기업들은 더이상 분기별 보고를 강요받지 않고 반기별로 보고해야 한다”며 “중국은 50년에서 100년의 관점으로 기업을 운영하는 반면, 우리 회사들은 분기별로 운영한다는 말을 들어본 적 있는가. 바람직하지 않다”고 적었다. 기업 경영진이 단기 실적에 집중하는 탓에 장기적인 관점에서 전략을 세우지 못해 실적 보고 빈도를 줄여 경영의 유연성을 늘리고 비용을 절감하자는 취지다.

트럼프 대통령의 이같은 제안은 실리콘밸리에 본사를 둔 장기증권거래소(LTSE)가 분기별 보고 요건을 폐지할 것을 촉구하는 청원을 증권거래위원회(SEC)에 제출할 계획이라고 밝힌 가운데 나왔다. SEC 현 지도부는 이 같은 제안에 관심을 표명했다고 한다.

반기별 보고 지지 이유 : 투자·혁신 위축…“단기 이익에만 집착”

기업들의 반기별 보고를 지지하는 이유에는 분기별 보고가 ▷비용 증가 ▷단기적 성과 집착 ▷투자와 혁신 위축 ▷투자자의 과잉 반응 등 부작용 양산된다는 점이 있다. 실제 경영진들은 오래전부터 3개월마다 평가받는 구조가 단기적 사고를 부추긴다고 불만을 제기해왔다.

미국의 주요 대기업 CEO들이 모여 경제와 사회문제를 논의하는 협의체인 비즈니스 라운드테이블은 “실적 전망 제시는 종종 장기 전략·성장·지속가능성을 희생시키면서 단기 이익에만 집착하게 한다”며 분기별 실적 보고에 대한 축소를 요구한 바 있다.

미국은 1970년부터 상장 기업의 분기별 실적 보고 제도를 운영하고 있다. 이 같은 보고 주기를 반기별로 바꿀 경우 유럽 여러 국가의 보고 방식과 일치하게 된다고 인터넷 매체 악시오스는 전했다.

나스닥 아데나 프리드먼 회장은 “기업들이 분기 또는 반기 중 선택할 수 있도록 하는 개혁을 지지한다”며 올해 초 발표한 정책 제안서에서도 반기보고 옵션을 포함시켰다고 밝혔다.

분기별 보고 지지 이유 : 반기별 보고는 기업 투명성 저하, 투자 리스크 가중

하지만 일부 투자자 옹호단체와 금융 전문가들은 기업들이 반기별 보고를 채택할 경우 최대 6개월간 기업들의 주요 정보를 알 수 없어 투명성이 떨어질 수 있다고 반발했다. 기업에 대한 투자자들의 보호와 시장 조작 방지를 위해 분기별 실적발표가 필요하다는 주장이다.

기업 지배구조와주주 가치 향상을 위한 자문사인 밸류엣지 어드바이저스의 넬 미노으 부회장은 블룸버그에 “분기보고 축소는 거대한 퇴보처럼 보인다”며 “미국 시장이 강한 이유는 바로 이 투명성이 신뢰를 높였기 때문”이라고 말했다.

뉴에지 웰스의 포트폴리오 전략 책임자인 브라이언 닉은 “투자자와 기업이 장기적 관점으로 전환하는 것이 목표일 수 있지만, 오히려 시장 불확실성을 키우고 기업 가치를 낮출 수 있다”며 “실적 시즌에서 예측과 실제 간 격차가 커지면 충격이 훨씬 커질 수 있다”고 말했다.

미네소타대 칼슨 경영대학원의 살만 아리프 교수는 “기업 실적 보고를 반기로 전환하면 투자자들이 숫자를 검증할 기회가 줄어 불법 행위가 늘어날 위험이 있다”며 “회계 사기를 줄이고 내부자 거래 기회를 줄이며, 자본시장의 건전성을 강화하고 기업들이 장기적 투자를 할 수 있게 하려면 더 많은 투명성이 진정으로 유익하다”고 지적했다.

집권 1기에도 언급했지만 현행 유지…실제 제도 변화에도 시간 소요될듯

다만 트럼프 대통령이 분기별 보고 축소를 요구했지만, 실제 제도 변화에는 상당한 시간이 걸릴 전망이다. 이번 제안을 실제로 적용하려면 규제당국의 다단계 심사를 거쳐야 한다.

블룸버그는 “트럼프 대통령은 집권 1기였던 지난 2018년에도 SEC는 공청회를 열어 반기별 보고 시행을 위한 의견을 수렴했지만, 최종적으로 규정을 바꾸진 않았다”며 “투자자와 기업 경영진 모두에게, 분기별 보고의 미래는 세계 최대 주식시장에서 장기적 전략을 추구할 자유를 줄 것인지, 아니면 여전히 단기 성과에 묶어둘 것인지를 가를 중요한 문제”라고 분석했다.