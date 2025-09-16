아태지역 최초…암환자 87% 수술

가톨릭대학교 서울성모병원 비뇨의학과가 단일공(SP) 비뇨기 로봇수술 1000례를 아시아 태평양 지역 최초로 달성했다.

로봇수술 중에서도 절개 부위를 최소화해 통증과 흉터가 상대적으로 적은 신기술에서 이 같은 기록을 달성했다는 데에 의의가 크다는 것이 의료계의 평가다.

16일 서울성모병원에 따르면 이번에 달성한 1000례 중 87%는 암환자를 대상으로 한 수술이었다. 암환자 869명의 질환은 ▷신장암 46%(400명) ▷전립선암 37%(319명) ▷요관암 10%(89명) ▷신우암5%(46명) ▷방광암 2%(15명) 등의 순이었다.

수술방식 중에서는 신장을 최대한 보존하면서도 암 부위만 부분 절제하는데 주로 적용되는 고난이도 신장암 수술인 ‘로봇 단일공 부분신장절제술’이 43%(425건)로 가장 많았다.

로봇수술은 의사가 조종석에 앉아 환자의 몸에 삽입된 카메라와 수술도 구가 달린 로봇팔을 조작해 진행하는 최소침습 수술법이다. 기존의 개복수술과 달리 로봇수술은 4~6개의 구멍을 통해 수술이 가능, 흉터와 통증이 적고 회복이 빠르다는 게 장점이다.

로봇수술은 비뇨기암 중에서도 전립선암에 활발히 적용되고 있는데, 이는 골반 안쪽 깊숙하고 좁은 공간에 위치한 전립선을 수술하는데 적합하기 때문이다. 전립선은 주변에 발기와 배뇨에 관계된 중요한 신경들이 모여있는 만큼, 로봇수술이 제공하는 정밀한 조작 능력과 확대된 시야는 수술 과정에서 주변 신경과 근육을 보존하여 부작용을 최소화하는데도 이점이 크다.

최근 도입된 단일공 로봇수술은 하나의 절개창으로 단일 포트 장치를 삽입하고, 그 내부로 고성능 3D 카메라와 미세한 로봇 기구들을 투입해 수술하는 최신 기법이다. 절개 부위가 줄어들어 통증과 흉터가 상대적으로 적고, 미용적 만족도와 회복 속도 면에서 장점이 보고되고 있다.

서울성모병원 비뇨의학과 의료진은 북미·유럽에서 남성암 발병률 1위를 차지하고 있는 전립선암이 국내에서도 가파르게 증가할 것을 예상하고, 단일공 로봇을 활용한 최신 술기들을 적용해왔다. 그중 하나는 국내 최초로 단일공 로봇수술을 접목한 레치우스 보존 전립선절제술로, 전립선암 수술 후 흔히 발생하는 요실금과 발기부전 등의 합병증을 최소화할 수 있어 환자들에게 실질적 도움이 되고 있다.

서울성모병원 로봇수술센터장인 홍성후 비뇨의학과 교수는 “전립선암이 지난해 기준 국내 남성암 1위로 예측되고 있다. 이번 비뇨의학과 단일공 로봇수술 1000례 달성이 단일공 로봇수술의 안정성은 더욱 높이고 부작용은 줄여 환자의 치료 만족도를 높이는 계기가 되기를 바란다”고 말했다. 김상수 기자