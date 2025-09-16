대한상의, 500여개사 채용 트렌드 조사 응답 기업 51% “경력직을 가장 선호”

[헤럴드경제=고은결 기자] 하반기 채용시장에서 인공지능(AI) 역량, 소통 능력(Communication-fit), 직무 전문성(Experienced professionals)이 인재 채용의 핵심 기준으로 떠올랐다.

16일 대한상공회의소에 따르면 경제계 소통 플랫폼 ‘소플(SOFLE)’을 통해 500여개 기업 인사담당자를 대상으로 실시한 ‘하반기 기업 채용 트렌드 조사’ 결과, 응답 기업의 69.2%가 “채용 시 AI 역량을 고려한다”고 답했다.

이어 소통·협업 능력(55.4%), 직무 전문성(54.9%)을 중요 요소로 꼽았다. 그 밖에도 도전정신·문제해결능력(25.8%), 창의성·혁신 역량(25.0%), 실행력·주도성(20.8%), 윤리의식·신뢰(19.0%), 글로벌 역량(6.8%) 등이 뒤를 이었다.

특히 이번 조사에서는 신입보다 경력을 선호하는 흐름이 뚜렷하게 나타났다. 응답 기업의 51%가 “경력직을 가장 선호한다”고 밝혔고, 신입과 경력을 비슷하게 선호한다는 기업은 38.7%, 신입을 선호한다는 기업은 10.3%에 불과했다.

AI 전문 인력 수요도 높았다. 기업의 69.4%가 AI 전문 인력의 필요성을 묻는 질문에 ‘그렇다’고 답했다. 필요 역량은 ▷데이터 수집·전처리(31.6%) ▷AI 활용 기획·운영(25.9%) ▷AI 프로그램 직접 개발(15.8%) 순으로 나타났다. 한 클라우드 업계 관계자는 “국내 AI 인재 공급이 수요를 따라가지 못하는 실정”이라며 “체계적인 AI 인력 양성과 해외 인재 유치를 위한 정책 마련이 시급하다”고 말했다.

노동 관련 제도 변화도 채용 계획에 적지 않은 영향을 미쳤다. 응답 기업의 97.4%가 노동 관련 법·제도 변화가 채용 계획에 영향을 미친다고 답했다. 주요 이슈로는 ▷주4.5일제(29.3%) ▷정년 연장(26.7%) ▷노란봉투법(25.8%) ▷포괄임금제 폐지(15.5%) 등이 꼽혔다. 이에 따라 기업들은 고용 안정성과 유연성을 함께 고려한 정책 마련을 요구하고 있다.

이종명 대한상의 산업혁신본부장은 “최근 기업들이 AI 전환에 집중하고 있어 하반기 인재의 핵심 키워드도 단연 AI”라며 “미래기술에 대한 다양한 채용시장의 변화를 관찰해 산업부문의 인력수급 미스매치가 발생하지 않도록 민관의 세심한 노력이 필요한 때”라고 말했다.