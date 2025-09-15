8개 금융지주사 회장과 간담회 개최 조직개편 관련 정책·감독다운 기능에 건전성·소비자 보호 상충 해소 강조

[헤럴드경제=김벼리 기자] 이억원 금융위원장은 8개 금융지주 회장과 만나 생산적 금융 등을 통한 ‘금융 대전환’에 협조해달라고 요청했다.

이 위원장은 15일 오후 첫 금융권 대외 일정으로 KB·신한·하나·우리·농협·iM· BNK·JB금융그룹 등 8개 금융지주 회장, 조용병 은행연합회장과 간담회를 열었다. 금융산업이 한국 경제의 지속가능한 성장을 이끌어 나가기 위한 세 가지 방향의 금융 대전환에 대해 정부와 업계가 머리를 맞대고 금융의 미래상을 논의하기 위해 개최됐다.

이 위원장은 모두발언에서 “경제의 지속가능한 성장을 위해 금융의 방향 전환이 시급하다”며 금융산업에 대해 “생산적 금융, 소비자 중심 금융, 그리고 신뢰 금융으로의 대전환”을 주문했다.

생산적 금융과 관련해서는 “(금융이)첨단산업, 벤처·혁신기업, 지역경제, 재생에너지 등 보다 생산성이 높은 새로운 영역으로 자금을 공급하고 한국 경제의 미래를 바꿔야 할 시점”이라며 “조만간 금융권, 금융 수요자, 전문가 등이 함께 하는 자리를 마련해 생산적 금융의 세부 과제를 구체화하겠다”고 밝혔다.

소비자 중심 금융으로의 대전환과 관련해서는 “자율적·선제적인 채무조정과 서민금융상품의 공급 등에 앞장서는 포용성이 필요하다”며 “고객인 금융수요자를 경영의 중심에 두고 영업의 모든 과정과 내부통제를 꼼꼼하게 살피는 각고의 노력을 병행해달라”고 주문했다.

마지막으로 그는 “신뢰금융으로의 대전환을 위해 철저한 리스크 관리를 해달라”며 특히 가계부채 관리, 부동산 PF(프로젝트 파이낸스) 연착륙, 제2금융권 연체율 안정화와 취약한 주력 산업의 사업재편 등을 언급하했다.

또한 18년 만의 금융감독체계 개편에 대해서는 “정책은 보다 정책답게, 감독은 보다 감독답게 기능하고 건전성과 소비자 보호의 상충을 해소하는 미래지향적 개편이 돼야 한다”며 “그 과정에서 금융회사와 금융소비자의 불편이 발생하지 않도록 각별히 노력하겠다”고 약속했다.

간담회에 참석한 금융지주 회장들은 “금융산업이 효율적 자원배분이라는 본연의 역할을 충실히 함으로서 생산적 금융 확대, 나아가 경제의 재도약을 뒷받침하겠다”고 의견을 모았다. 특히, 국내 경제의 성장 엔진이 될 첨단전략산업과 관련 생태계를 지원하기 위헤 국민성장펀드에 적극 동참하는 등 자금지원을 확대하기 위해 노력하겠다고 밝혔다.

그 밖에 ESG(환경·사회·지배구조) 금융 강화, 벤처투자 확대, 공급망 금융 등 기업금융과 모험자본 공급 확대를 추진하고 있으며, 원활한 생산적 금융을 위해 은행·은행지주에 적용되는 위험가중치(RWA)에서 글로벌 표준보다 엄격한 부분은 개선이 필요하다고 건의했다.

아울러 서민·소상공인 등 취약계층에 대해 금융 지원이 필요하다는 점에 공감하며 각 지주사가 전담조직 신설, 소액 신용대출 상품 출시 등 많은 노력을 기울이겠다고 언급했다. 아울러 장기연체채권 일괄매입 프로그램(배드뱅크) 등 채무조정을 통한 재기 지원에도 힘쓰겠다고 했다.

금융 소비자 보호 강화를 위한 논의도 이어졌다. 금융지주 회장들은 소비자의 이익을 최우선 가치로 삼는 경영문화의 확립과 함께 지주사 차원의 금융 소비자 보호 정책 수립, 내부통제·완전판매 고도화, 소비자 보호 전문인력 확충 등 다양한 방안을 추진 중이라고 소개했다. 보이스피싱 등 민생금융 범죄를 예방하기 위해 통신사·수사기관 등 유관기관과 긴밀히 협력할 수 있도록 금융당국의 지원을 요청했다.

이 위원장은 이날 논의된 얘기들을 금융정책과 감독에 반영할 방침이다.