현지 전력수요 급증 대응…KBI에너지 설립

KBI그룹이 미국에서 대용량 ‘배터리 에너지저장장치(BESS)’ 사업을 추진한다고 15일 밝혔다.

전선·동소재·차부품·섬유 사업이 주력인 이 회사는 한국남부발전, 알파자산운용과 협력해 200MWh급 ‘루틸(Rutile) BESS 사업을 추진하기로 하고, 올 초 미국 델라웨어주에 ‘KBI에너지아메리카’를 설립했다. KBI에너지는 KBI국인산업과 KBI메탈의 자금 조달로 설립된 특수목적법인(SPC)이다. 루틸BESS홀딩스에 14.2%의 지분액 만큼 투자를 하게 된다.

KBI그룹은 지난 3월 남부발전, 알파운용과 주주협약을 체결해 사업참여를 확정했다. 그룹 박한상 부회장은 지난 4일 루틸 BESS 프로젝트 EPC(설계·조달·건설) 계약식에 참석했다. 그는 KBI그룹 내 전선·동소재, 환경·에너지 사업을 이끌고 있다.

루틸 BESS 사업은 텍사스 전력시장에서 한국기업 주도로 추진되는 대규모 BESS 저장시설 건설 및 운영 프로젝트다. 1억2000만달러를 투자해 현지 전력에너지 시장에 진출하게 된다.

BESS시설은 텍사스 러널스카운티(Runnels County)에 설치된다. 태양광, 풍력발전 등으로 생산된 전력을 배터리에 저장한 뒤 전력 수급 상황에 따라 판매한다. 구글·오라클 등 글로벌 IT기업과 테슬라·애플 등 제조업체에 전력을 공급하는 역할을 하게 된다.

박한상 부회장은 “이번 사업을 계기로 미국 에너지시장 진출 기반을 확보하게 됐다. 소재부문 계열사인 KBI메탈, KBI알로이, KBI코스모링크 등과 협력해 관련 해외 사업을 확대하겠다”고 했다.

KBI그룹은 KBI메탈, KBI코스모링크 등 전선·동소재 사업과 KBI동국실업, KB오토텍 등 차부품 사업이 주력이다. 여기에 환경·에너지, 건설·부동산, 섬유·용기, 의료 등 6개 부문에 30여개 계열사를 영위하며 11개국에서 사업을 전개하고 있다.