[헤럴드경제=김현일 기자] 주한미국상공회의소(암참)는 지난 14일 오후 크리스토퍼 랜도 미국 국무부 부장관과 비공개 간담회를 가졌다고 15일 밝혔다.

이번 간담회는 랜도 부장관의 첫 공식 방한 일정의 일환으로 진행됐다. 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 간담회에는 자동차, 항공, 헬스케어, ICT·디지털 서비스, 철강 등 다양한 산업을 대표하는 한·미 주요 기업 경영진이 참석했다.

한국 기업들의 대미(對美) 투자가 확대되고 있는 가운데 참석자들은 양국 경제협력 강화, 비관세 장벽 해소, 한국의 투자매력 제고 방안 등을 다뤘다.

특히 최근 미국 조지아주의 현대차·LG에너지솔루션 합작공장에 대한 이민세관단속국(ICE)의 단속과 관련해 미국에 파견되는 한국 인력의 비자 쿼터 확대 필요성도 논의했다.

랜도 부장관은 기업인들의 의견을 경청하며 한·미 양국 간 긴밀하고 상호 호혜적인 경제 파트너십을 발전시켜 나가겠다는 미국 정부의 의지를 재확인했다.

참석자들은 현재 싱가포르가 아시아 지역본부(RHQ) 거점을 약 5000개, 홍콩이 1400개, 중국 상하이가 900개를 보유한 반면, 한국은 100개 미만인 점을 지적하며 제도 개선의 필요성이 크다고 강조했다.

또한, 최근 열린 도널드 트럼프 대통령과 이재명 대통령 간 한·미 정상회담 이후 향후 협상 전망과 양국 경제관계에 미칠 영향에 대해서도 의견을 나눴다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 “암참은 행정부의 우선순위에 발맞춰 미국 제품과 서비스의 한국 시장 진출을 확대하기 위해 ‘바이 아메리카(Buy America)’ 캠페인 등의 이니셔티브를 적극 추진하고 있다”고 밝혔다.

이어 “이번 간담회는 규제와 투자 환경, 그리고 한·미 경제 협력의 미래를 논의하는 시의적절한 자리였다”고 말했다.