예천군, 경북도에 현안 지원 요청…인프라 확충만으로는 한계 지적도

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군이 15일 경상북도를 방문해 도비 예산 확보와 도청신도시 발전 방안에 대한 지원을 요청했다.

김학동 군수는 이철우 지사와의 면담을 갖고 송평천 문화공원 ‘모두의 광장’ 조성, K-U시티 정주 환경 조성, 임대형 수직농장, 경북도 동물위생시험소 이전 등 주요 사업을 건의하며 “지역 활력 제고와 청년 인구 유입을 위한 전략적 투자”라고 강조했다.

그러나 일각에서는 이번 건의가 “인프라 중심 대책의 반복”에 불과하다는 지적이 나온다.

2016년 개청 이후 예천군 호명면을 중심으로 도청신도시는 경북의 행정 중심지로 빠르게 성장했다. 그러나 실제 주민 정착률은 기대에 미치지 못한다. 신도시에 아파트 단지는 늘어났지만·여가·산업 인프라가 따라가지 못해 ‘베드타운화’ 우려가 끊이지 않는다.

특히 젊은 세대는 주거와 생활편의 시설 부족을 이유로 대구·안동 등 인근 도시로 빠져나가고 있어, “청년 인구 유입”을 내세운 각종 전략이 실효성을 거두기 어렵다는 분석도 나온다.

예천군의 인구는 1970년대 15만 명에 달했지만 10만 명 아래로 줄었고, 그중 65세 이상 고령 인구 비율이 30%에 육박한다. 전형적인 농촌형 인구소멸 위험 지역으로, 단발성 인프라 조성만으로는 인구 감소세를 되돌리기 어렵다는 게 전문가들의 중론이다.

경제 구조 또한 농업 의존도가 높고, 신산업 기반은 미약하다. 일자리 창출력이 뒷받침되지 않는 상황에서, 문화공원·수직농장 같은 개별 사업이 근본적 대안이 될 수 있느냐는 의문이 제기된다.

지역 개발 전문가들은 예천군의 전략이 ‘하드웨어 중심 개발’에 치중돼 있다는 점을 지적한다.

한 지역학 연구자는 “문화공원, 연구기관 이전 같은 시설 유치도 필요하지만, 그것만으로 청년층이 정착할 이유가 되지 않는다”며 “양질의 일자리와 교육·문화 기반을 결합한 종합적 전략이 필요하다”고 말했다.

또 다른 전문가 역시 “경북도청 이전으로 얻은 기회가 자칫 보여주기식 사업에 그칠 경우, 예천은 행정기관만 있는 ‘속 빈 신도시’로 전락할 수 있다”며 “경북도 차원에서도 장기적인 인구·경제 구조 개편을 지원해야 한다”고 지적했다.

이에 대해 김학동 예천군수는 “이번 건의 사업들은 예천의 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략”이라며 “경상북도와 중앙정부와 긴밀히 협의해 청년 유입, 경제 활력, 도청신도시 활성화를 동시에 달성할 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.

하지만 군의 노력과는 별개로, 인구 구조와 지역 경제의 근본적 제약을 극복하지 못한다면 예천군의 청년 유입 전략은 “한시적 부양책에 그칠 것”이라는 우려가 여전히 남는다.