[헤럴드경제(성남)=박정규 기자]성남시청소년청년재단(대표 양경석) 정자유스센터는 오는 19일(금), 김경일 교수(아주대학교 심리학과)의‘디지털네이티브 자녀와의 소통비법’부모 특강을 정자유스센터 공연장에서 진행한다고 밝혔다.

이번 특강은 빠르게 변화하는 디지털·AI 시대에 청소년이 가진 특성을 이해하고, 게임 등 디지털 문화 속 긍정적 요소를 발견하여 자녀와의 소통 방법을 배우는 자리로 청소년 자녀를 둔 부모라면 누구나 참여 가능하다.

강의는 ▷AI시대의 메타인지와 부모역할 ▷게임적 요소와 학습의 긍정적 효과 ▷긍정적 관계와 학업동기 세 가지 주제로 진행된다. 김경일 교수는 다수의 특강과 저서를 통해 청소년 발달 특성과 부모의 소통 방식에 대해 깊이 있는 메시지를 전해온 전문가로, 이번 강연에서도 부모들이 적용할 수 있는 실질적인 방법을 공유할 예정이다.

정자유스센터 이경주 센터장은 “이번 부모 특강은 부모와 자녀가 함께 성장할 수 있는 미래를 준비하는 소중한 기회가 될 것”이라며, “자녀의 문화를 이해하고 관심을 가져주실 때, 청소년들의 성장은 더욱 풍성해질 것”이라고 전했다.

참가 신청 및 자세한 내용은 정자유스센터 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.