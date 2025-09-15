- 시민공원 재정비 촉진지구 개발 수혜… 서면 최중심 생활권 단지로 관심도 높아…

- 실수요 중심 시장서 주목… 휘트니스, 사우나, 작은도서관 등으로 실생활 편의성 높여

- 22일(월) 특별공급, 23일(화) 1순위 청약 진행… 10월 1일(수) 당첨자 발표

최근 부동산 시장이 실수요 중심으로 재편되면서, 단순한 입지보다 거주 만족도를 높일 수 있는 커뮤니티와 평면 설계에 대한 수요자들의 관심이 크게 높아지고 있다. 이러한 흐름 속에서 지난 12일 견본주택을 열고 본격 분양에 나선 ‘서면 어반센트 데시앙’이 뛰어난 실거주 특화 설계로 연일 호평을 받고 있다.

‘서면 어반센트 데시앙’은 실거주자들의 생활 만족도를 극대화하기 위해 다양한 커뮤니티 시설과 테마형 조경 공간을 단지 곳곳에 배치했다. 실제 단지 내에는 휘트니스센터, 남녀 사우나, 작은 도서관, 어린이집, 경로당 등 실생활에 밀접한 커뮤니티 시설과 함께, 어린이 놀이터 ‘데시앙 플레이스’, 바닥분수, 석가산, 드라이가든, 시크릿가든 등 휴식과 여유를 더하는 조경 공간도 다채롭게 조성된다.

이에 견본주택을 찾은 방문객들 사이에서는 “살면서 누릴 수 있는 것들이 잘 갖춰졌다”, “도심에 있으면서도 마치 공원 같은 느낌을 주는 아파트”라는 평가가 이어졌다. 한 예비 청약자는 “실거주 하기에 정말 괜찮은 환경”이라며 “커뮤니티와 평면을 보니 단순한 아파트가 아니라 거주자 중심으로 신경 쓴 게 느껴진다”고 말했다.

‘서면 어반센트 데시앙’은 이와 함께 단지 외적인 입지도 경쟁력이 높다는 평가다. 먼저 부산에서는 희소성이 높은 평지에 위치해 있어 주거 환경이 쾌적하며 향후 자산 가치도 더욱 기대할 수 있다.

또한 부산지하철 2호선 부암역이 바로 앞에 있는 초역세권 아파트로, 약 500m 거리에는 1·2호선 환승역인 서면역도 자리한다. 여기에 인근에는 KTX-이음 열차가 정차하는 부전역이 위치해 ‘트리플 역세권’ 프리미엄을 누릴 전망이다.

특히 부전역은 중앙선(부전역~청량리역)과 동해선(부전역~강릉역) 등 KTX-이음열차 개통에 이어, 부전~마산 복선전철, 부산형 급행철도(BuTX), KTX 경부선(부산역~서울역)의 정차 추진과 복합환승센터 개발까지 계획돼 있어 교통망 확충이 기대된다.

교육환경도 우수하다. 부전초등학교, 서면중학교를 도보로 통학 가능하며, 단지 맞은편에는 다채로운 영어학습 프로그램을 제공하는 글로벌빌리지와 영어도서관, 수학문화관 등이 자리한다.

또한 부산의 중심 상권인 서면 생활권의 인프라를 모두 가깝게 누릴 수 있다. 반경 1km 내에는 롯데백화점, 롯데마트, 이마트 트레이더스, 롯데시네마, CGV, 부산 콘서트홀, 약 47만㎡ 규모의 부산시민공원이 있으며, 서면 최초 첨단 종합병원인 온종합병원과 대규모 의료기관이 집적된 ‘서면메디컬스트리트’도 인접해 있다.

단지는 미래가치 면에서도 기대를 모은다. 특히 서면 일대는 부산시민공원 재정비 촉진지구 개발(촉진 1구역, 2-1구역, 3구역 등)이 추진 중으로 약 9,000가구 규모의 신흥 주거타운으로 재편될 전망이며, 가야대로 일대 가야1·4구역 재개발, 가야홈플러스 부지 주상복합개발 등도 진행되면서 주거 중심지로 변모하고 있어 수혜가 기대된다.

‘서면 어반센트 데시앙’의 청약일정은 오는 22일(월) 특별공급을 시작으로 23일(화) 1순위, 24일(수) 2순위 청약을 받는다. 이후 10월 1일(수) 당첨자를 발표하고, 10월 15일(수)부터 17일(금)까지 3일간 정당계약을 실시한다.

1순위 청약은 청약통장 가입기간 6개월 이상, 지역·면적별 예치금액 이상을 납입한 만 19세 이상의 부산광역시 및 울산광역시, 경상남도 거주자라면 세대주, 세대원, 유주택자 모두 가능하다. 전매제한은 6개월이며, 거주의무기간과 재당첨 제한은 적용되지 않는다.

분양 관계자는 “실거주자를 최우선으로 고려한 다양한 커뮤니티 시설과 쾌적한 조경 공간을 통해 입주민들의 생활 만족도를 극대화하는 데 주력했다”며, “초기 계약금 정액제 1천만원 적용과 중도금 60% 무이자 혜택 등 합리적인 계약 조건과 함께 전용면적 84㎡ 기준으로 주변 최근 공급 단지 대비 1억원이 저렴한 가격 경쟁력을 갖춘 만큼 많은 실수요자들이 관심을 가지고 청약에 참여해 줄 것이라 기대한다”고 말했다.

한편, ‘서면 어반센트 데시앙’은 부산광역시 부산진구 부암동 일원에 위치하며, 지하 3층~지상 최고 46층, 5개 동, 전용면적 59~84㎡ 아파트 762가구(일반분양 211가구)와 전용면적 79·84㎡ 오피스텔 69실을 더해 총 831가구 규모로 조성된다.

단지는 청약을 하고 인증한 고객을 대상으로는 추첨을 통해 푸짐한 경품을 증정하는 청약 이벤트도 진행할 예정이다. 1등(1명)에게는 경품으로 LG QNED AI TV(189cm)를 증정하고, ▲2등(1명)은 LG스타일러 ▲3등(1명) LG 스텐바이미2 ▲4등(2명) 삼성 물걸레 로봇 청소기 ▲5등(30명) 신세계 상품권 10만원 등을 증정할 계획이다.

‘서면 어반센트 데시앙’ 견본주택은 부산광역시 부산진구 신천대로에 위치하며, 입주는 2027년 9월 예정이다.