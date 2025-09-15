- 당첨 거머쥐었다면, 오늘까지 서류 접수해야 ‘내 집 마련 기회’ 얻어

- 내 집 마련 부담 덜어낸 혜택 있는 만큼 정당 계약도 바로 진행해야

내 집 마련을 향한 수요자들의 뜨거운 관심을 증명했던 HDC현대산업개발 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’의 당첨자 서류 접수가 오늘(15일)로 마감된다.

지난 청약 당시 이 단지는 평균 27.35대 1, 최고 40.1대 1이라는 높은 경쟁률을 기록하며 춘천 지역을 넘어 전국적인 이목을 집중시킨 바 있다. 특히 당첨 최저 가점은 59점, 최고 가점은 69점에 달할 정도로, 치열한 경쟁을 뚫고 내 집 마련의 행운을 잡은 이들에게 주어진 소중한 계약의 관문이 눈앞에 다가왔다.

당첨이라는 행운은 서류 접수와 이어지는 정당 계약 과정을 통해 비로소 ‘내 집’으로 완성된다. 만약 서류 접수를 기한 내 완료하지 않거나, 서류 미비 등으로 부적격 판정을 받을 경우 어렵게 잡았던 이 소중한 기회는 아쉽게도 사라지게 된다. 그 자리는 기다리고 있는 다른 예비 당첨자에게 돌아가게 되므로, 당첨자들은 서류 접수 기한을 철저히 확인하고 빠짐없이 제출하여 소중한 기회를 놓치지 않도록 주의해야 한다.

최근 지방 부동산 시장이 공급 축소와 공사비 상승이라는 복합적인 요인으로 분양가가 치솟고 새 아파트 공급은 갈수록 희소해지는 이 상황 속에 당첨의 기회를 거머쥔 만큼 가급적 기한 내에 서류 접수를 통해 ‘아이파크’ 브랜드 아파트로의 입성을 노려보는 것이 좋아 보인다.

서류 접수와 계약을 통해 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’를 선택하는 것은 남다른 단지를 구매한 의미로 평가받는다. 이 단지가 바로, 공지천과 의암호의 탁월한 조망권(일부 가구), 검증된 HDC현대산업개발의 ‘아이파크’ 브랜드 프리미엄은 물론, 다양한 생활 인프라와 뛰어난 접근성을 갖춘 입지적 강점을 보유하고 있기 때문이다. 여기에 GTX-B노선 춘천 연장(예정), 동서고속화철도(예정), 제2경춘국도(예정) 등 굵직한 미래 교통 호재까지 예정돼 있어 시간이 지날수록 그 가치가 더욱 높아질 것으로 기대되기 때문이다.

여기에 세세한 상품성마저 갖춘 만큼 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 춘천시에서 실거주엔 최적일 수밖에 없다.

실제 이 단지는 남향 위주 설계에 혁신적인 평면 구조와 전 타입 와이드 주방통창을 갖춘 판상형 구조로 계획돼 채광과 통풍이 우수하다. 전용면적 84㎡A 타입의 경우 안방 드레스룸, 광폭 파우더룸을 갖추고 있다. 전용면적 144㎡A, B타입은 주방, 복도 팬트리에 안방 광폭 드레스룸 등을 갖춰 공간 활용도가 높다. 특히 조망 위주 평면 특화 설계에 따른 쾌적한 조망을 통해 생활 만족도도 높일 수 있다. 여기에 전용면적 144㎡ A, B타입은 이탈리아의 하이엔드 브랜드 ‘에르네스토메다(Ernestomeda)’의 주방가구의 무상 적용으로 품격 있는 주거 생활을 누릴 수 있도록 했다.

가구당 1.87대의 넉넉한 주차공간을 확보한 데 이어 휴식과 주거의 경계가 조화를 이루는 단지 배치로 지상은 차가 다니지 않는 100% 공원형 아파트로 설계된다. 지상주차장을 없앤 자리에는 다양한 식재로 꾸린 조경시설과 산책로 등으로 꾸려진다. 피트니스, GX룸, 골프연습장, 독서실, 스터디라운지, 게스트하우스 등 품격 있는 커뮤니티 시설을 비롯해 일상 속 여유와 회복을 동시에 누릴 수 있는 조경시설도 갖춰진다.

그만큼 ‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 춘천 지역민들이 실거주를 염두에 둘 만할 정도로 우수한 상품성을 자랑한다.

여기에 청약 당첨자들이 이렇다 할 걱정 없이 계약에 나설 수 있도록 현실적인 자금 부담을 덜어 내고 내 집 마련의 기회를 잡을 수 있는 실질적인 금융 혜택 또한 마련했다.

특히, 초기 자금 부담을 덜어주기 위해 계약금 1,000만원 정액제(1차)와 중도금 무이자 혜택이 제공된다. 계약금(분양금액의 10%)만 납부하면 입주 예정일까지 추가 비용 부담 없이 내 집 마련의 꿈을 이어갈 수 있어, 자금 계획이 까다로운 시기에 안정적인 선택지가 될 것으로 전망된다.

부동산 전문가는 “현재와 같이 공급이 부족하고 공사비가 오르는 시장 상황에서, 치열한 경쟁을 뚫고 신규 분양 단지에 당첨되는 것은 매우 드문 일”이라면서, “춘천 레이크시티 2차 아이파크처럼 입지, 상품성, 미래 가치, 그리고 실질적인 혜택까지 겸비한 단지에 당첨된 수요자라면 서류 접수 기한을 놓치지 않고, 이 기회를 잡는 것이 현명한 선택일 것”이라고 강조했다.

‘춘천 레이크시티 2차 아이파크’는 15일(월) 서류 접수를 마감하고, 22일(월)부터 24일(수)까지 정당 계약을 진행한다. 홈페이지를 통해 자세한 정보를 확인하면 된다. 견본주택은 더잭슨나인스호텔 인근에 있다.