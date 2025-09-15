시민·국민 누구나 참여 가능…우수 아이디어 시정에 반영, 최대 70만 원 시상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시는 시민 의견을 시정에 적극 반영하기 위해 ‘상상폭발! 영주가 바뀐다!’ 제안 공모전을 개최한다고 15일 밝혔다.기간은 오는 30일까지이다.

공모전은 ‘상상은 자유, 제안은 선택, 채택은 실화!’를 슬로건으로, 국민과 공무원의 창의적이고 실현 가능한 아이디어를 발굴해 시정에 접목하고, 제도화 과정을 통해 시민이 변화를 직접 체감하도록 하는 것을 목표로 한다.

참여는 영주 발전에 관심 있는 국민 누구나 가능하며, 국민신문고, 영주시청 홈페이지및 기획예산실 및 읍면동 행정복지센터 방문 접수를 통해 신청할 수 있다.

공모 분야는 △인구‧저출생 △관광‧여행 △일자리·경제 △보건·복지 △농·축산 △전통·문화·예술 △예산 절감 방안 △시정 혁신 등 전 분야로, ‘선비의 품격 도약하는 영주’ 실현을 위한 다양한 개선 아이디어를 제안할 수 있다.

접수된 제안은 창의성, 능률성, 계속성, 노력도 등을 심사해 최우수 70만 원, 우수 50만 원, 장려 30만 원, 단순 채택 10만 원을 시상하며, 결과는 11월 중 발표될 예정이다.

향후 시는 채택된 아이디어를 실제 정책 과정에 반영하고 제도화해 시민 체감형 변화를 확대할 계획이다.

또한 공모전 운영 경험을 바탕으로 내년에도 정기적으로 시민 참여형 정책 발굴 프로그램을 운영할 방침이다.

이항규 기획예산실장은 “시민들의 작은 아이디어가 모여 큰 변화를 끌어낼 수 있다”며, “많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.