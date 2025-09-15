[헤럴드경제 = 김상수 기자] 보람상조가 ‘2025 국가고객만족도(NCSI, National Customer Satisfaction Index)’ 조사에서 상조서비스 부문 1위를 차지했다고 15일 밝혔다.

NCSI는 한국생산성본부와 미국 미시간대학이 공동 개발한 고객만족 평가모델로 제품·서비스의 품질과 고객만족을 종합적으로 측정하는 국내 3대 고객만족도 조사다. 매년 산업군을 분류해 분기별로 발표하고 있다.

올해 신설된 상조서비스 부문에서 보람상조는 처음으로 1위를 차지했다. 보람상조는 서비스 품질, 신뢰성, 재이용 의향 등 주요 항목에서 고르게 높은 점수를 받았다.

이번 조사(3분기)는 지난 5~7월 생활밀착형 제품 및 서비스 산업군 18개 업종 68개 기업을 대상으로 했다. 해당 조사는 해당 기업, 기관의 제품 또는 서비스를 직접 구매하거나 이용한 경험이 있는 20세 이상 64세 이하 고객이 대상이다.

보람상조는 1991년 창립 이후 ‘가격정찰제’, ‘장의 리무진’, ‘사이버추모관’, ‘LED 영정사진’, ‘모바일 부고 알림’ 등 업계 최초 혁신 서비스를 꾸준히 선보였다.

현재 의정부, 인천, 천안, 부산 등 전국 주요 도시에 13개의 직영 장례식장을 운영하고 있으며, 국가자격증 기관인 보람장례지도사교육원을 운영해 전문 인력 양성, 국내 상조문화 발전에도 기여하고 있다.

모기업 보람그룹을 통해서 상조를 넘어 고객의 삶 전반을 책임지는 라이프케어 기업으로도 도약하고 있다. 대표적으로 자녀학습지원(메가스터디), 건강검진서비스(착한의사), 고객편의서비스(하이파킹) 등의 제휴서비스를 선보이는 중이다. 그룹사에서는 반려동물 장례(스카이펫), 추모보석(비아젬·펫츠비아), 건강기능식품(닥터비알) 등으로 영역을 넓히고 있다.

보람그룹 관계자는 “이번 NCSI 1위를 통해 보람상조가 고객의 신뢰와 만족을 바탕으로 국내 상조문화의 미래를 증명하고 있다”며 “앞으로도 고객의 전 생애를 함께하는 기업으로서 새로운 경험을 지속적으로 공유해 나가겠다”고 말했다.