현재 관련 기초자료 못 받은 상태, 오는 12월 가스관 설치안 발표후 결정 포스코인터, 美글렌파른과 ‘예비계약’…그룹차원 사업성 검토 착수 1297㎞ 송유관·LNG터미널 건설에 철강·건설·에너지 등 업계 ‘관심’

[헤럴드경제=배문숙 기자]도널드 트럼프 미국 대통령의 관심사업인 ‘알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트가 연내 최종투자결정(FID)을 목표로 속도를 내고 있다.

이 프로젝트는 LNG 생산시설·터미널·송유관 등 건설과 LNG 도입 등 사업으로 짜여 있어 관련 사업을 하는 한국 기업도 사업성 검토를 본격화하고 있다.

그러나 정부는 현재 관련 프로젝트에 대한 기초 자료조차 제공받지 않는 상태다. 이 프로젝프에 민간 투자자로 참여한 에너지 기업 글렌파른이 오는 12월께 알래스카 LNG 가스관 설치안을 발표한 후 참여여부를 결정한다는 방침이다.

15일 에너지 업계에 따르면 알래스카주 정부가 주도하는 이 사업은 알래스카 북단 프루도베이 가스전에서 추출한 천연가스를 송유관을 통해 앵커리지 인근 부동항인 니키스키까지 날라 액화한 뒤 아시아 등 수요지로 나르는 프로젝트다.

이를 위해 알래스카를 남북으로 관통하는 807마일(약 1297㎞) 구간에 파이프라인을 설치하고 액화 터미널 등 인프라를 건설해야 한다. 초기 추산으로만 약 450억달러(약 64조원) 이상의 자본이 투입될 것으로 예상된다.

이 사업은 환경 오염 및 생태계 파괴 등 논란 속에 수십년간 추진과 철회를 반복했으나 트럼프 2기가 들어선 올해부터 백악관의 강력한 의지 속에 다시 추진되고 있다.

알래스카주 정부 산하 알래스카 가스라인 개발공사(AGDC)와 함께 민간 투자자로 참여한 에너지 기업 글렌파른은 최근 올해 안에 이 프로젝트에 대한 FID를 완료할 방침이라고 밝혔다. 2030년께 상업 운전 시작이 목표다.

중국에 이어 세계 2∼3위 LNG 수입국 중 일본과 한국 등은 불과 몇 년 전까지도 이 사업 참여에 적극적이지 않았으나 트럼프 정부가 상호관세를 무기로 참여를 독려하면서 정부 차원에서 다시 들여다보기 시작했다.

한국은 대규모 대미 흑자를 줄여 무역수지 균형을 도모하고 에너지 공급망 다변화를 추진하는 차원에서 한국가스공사의 중동 등 기존 LNG 도입 계약을 미국으로 돌리는 방안을 검토하고 있다.

민간 영역에서는 에너지, 건설, 철강 등 기업이 신사업 발굴 차원에서 사업성 검토에 나서고 있다.

이런 가운데 포스코인터내셔널은 지난 11일 글렌파른과 LNG 도입 등 예비 계약을 체결하면서 한국 기업 중 가장 먼저 이 프로젝트 참여 검토를 공식화했다.

이번 계약은 구속력이 없지만, 사업 타당성 검토를 통해 수익성이 검증되면 연간 100만톤의 LNG를 20년 동안 공급받는 오프테이크(사전구매) 계약을 추진한다는 방침이다.

이번 계약에는 약 1297㎞의 파이프라인 설치에 포스코의 철강재를 공급하는 내용도 담겼다.

포스코인터내셔널은 미얀마 LNG 가스전 운영 및 LNG 터미널·연계사업 등 에너지 사업과 함께 그룹 철강사 포스코가 생산한 철강을 수출하는 트레이딩 사업도 함께 하고 있다.

포스코인터내셔널 관계자는 “타당성과 수익성이 담보될 경우 이사회 등 회사 내부 의사결정 프로세스를 통해 사업 참여를 최종 결정할 예정”이라고 말했다.

아울러 그룹사인 포스코이앤씨는 국내외LNG 터미널 건설 경험이 있어 알래스카 프로젝트는 그룹 차원에서도 시너지를 낼 수 있는 사업으로 진지하게 검토하는 것으로 보인다.

LNG 생산시설 및 액화 터미널 등 건설에는 플랜트에 강점이 있는 국내 건설 업체들이 관심을 갖는 것으로 알려졌다. 1297㎞ 규모의 파이프라인에 사용되는 지름 42인치(약 106.7㎝) 강관 등 공급을 놓고는 철강 업계가 주시하고 있다. 강관은 세아제강, 휴스틸, 넥스틸 등이 국내 주력 기업이며 강관의 원료인 열연강판과 후판은 포스코와 현대제철이 주로 생산한다.

지난 3월 알래스카 주지사 등과 기업인 면담에 참석한 이휘령 세아제강 부회장은 당시 “알래스카 프로젝트가 현실화한다면 참여할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

강관은 수요량이 많아 특정 회사와 독점 계약을 체결하는 방식보다 생산 능력 등을 고려해 여러 업체에 배분하는 방식이 유력할 것으로 업계는 보고 있다.

포스코 외에 SK, 한화. GS 등 그룹도 에너지 등 분야에서 사업 가능성을 들여다보는 것으로 전해졌다.다만, 에너지 사업은 수요처 확보가 우선되어야 하기 때문에 사업이 본궤도에 오른 뒤 참여를 본격 검토할 전망이다.

정부의 대미 투자 패키지 협의 결과에 따라 한국가스공사와 국내 기업의 참여가 크게 좌우될 수 있다는 관측도 나온다.

한국은 지난 7월 관세 협상에서 총 3500억달러 규모의 대미 투자를 약속하면서 조선 분야에 배당한 1500억달러를 제외한 2000억달러의 투자처로 전략 산업을 지목했는데, 여기에는 에너지 사업도 포함된다.

특히 현재 미국은 대미 투자 사업 결정권을 모두 주장하고 있어 이 사업 투자처로 알래스카 프로젝트 추진을 요구할 가능성이 있다.

업계 한 관계자는 “정부 주도로 수익을 안정적으로 보장해주는 구조로 사업이 짜인다면 기업 입장에서는 참여를 마다할 이유가 없을 것”이라며 “투자 수익 배분 등 문제가 어떻게 정리될지가 중요해 보인다”고 말했다.