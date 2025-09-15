[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]호산대는 지난 5일 혁신교육원 교수학습지원센터에서 ‘2025학년도 교원역량강화를 위한 신임교원 특강’주제로 워크샵을 개최했다.

이번 워크샵은 지난 1일자에 임용된 신임교원의 역량제고와 교수법 활성화를 위해 신임교원을 포함한 교원 등 14명을 대상으로 교수학습센터장 육지영 교수의 온오프라인 강의로 동시에 진행됐다.

대학의 비전과 교육 목표를 소개하는 시간으로 시작해 신임교원들이 필수적으로 알아야 할 학내 ‘통합정보시스템 사용방법’ 및 수업의 개발·운영을 위한 ‘강의계획서 및 수업운영 결과보고서 작성법’등을 실습 중심으로 구성했다.

이번 워크숍에 참석한 간호대학 양수정 교수는 “워크숍을 통해 수업 운영의 체계성과 질 관리의 중요성을 다시금 인식했다“며 ”향후 교육과정 개선과 학생 중심 수업 실현에 실질적인 도움이 될 것”이라고 했다.

김재현 호산대 총장은 “앞으로도 우리 대학은 교원의 전문성 향상을 위한 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 미래를 이끌어갈 인재 양성에 힘쓰겠다“고 말했다.