[헤럴드경제=민성기 기자] 헬스 트레이너 양치승이 체육관 사업을 정리하며 회비 환불을 위해 타던 차까지 팔았다.

지난 13일 유튜브 채널 ‘양치승의 막튜브’에서는 ‘그동안 감사했습니다’라는 제목의 영상이 게시됐다.

영상에서 양치승은 자신이 타던 차를 판매하는 모습을 보였다. 차를 처분한 이유에 대해 양치승은 “체육관이 (폐관이) 얼마 남지 않아서 회원분들 (회비를) 환불하려고 하니깐 돈이 모자라서 차를 팔아야 할 것 같더라”고 했다.

이어 “회원분들이 돈을 미리 내고 (체육관에) 등록하시는데 그 돈 가지고 저 차를 산 거다”라며 “저 차는 사실 내 거는 아니고 회원분들 거다. 저거 팔아서 회비를 돌려드리는 게 맞다”고 말했다.

그러면서 “회원분들에게 피해가 가면 안 되니깐 최대한 노력하고 가야된다”라며 “그게 최소한의 도리”라고 했다.

체육관 사업을 접는 것이 많이 힘드냐는 PD의 물음에 양치승은 “눈물이 조금 맺히는 정도다”라며 “열심히 살아야지”라고 말해 안타까움을 자아내기도 했다.

이후 영상에서는 체육관 퇴거 날짜까지 회원들의 운동을 지도하는 양치승의 모습과 그동안 체육관에서 함께했던 회원들이 양치승에게 응원의 메시지를 남기는 모습이 남겨 훈훈함을 안겼다.

한편 양치승은 한 방송에서 헬스장 임대업자로부터 5억원가량의 보증금 사기를 당한 사실을 밝힌 바 있다. 이어 그는 임대차 계약을 맺은 건물이 기부채납 조건으로 지어졌다는 사실도 뒤늦게 알았다고 했다. ‘20년간 무상 사용이 끝나면 관리·운영권을 강남구청에 이양한다’는 협약이 맺어진 건물이었다는 것이다. 이에 협약 기간이 끝난 뒤 강남구는 양치승에게 퇴거 명령을 내렸다.

이로 인해 양치승은 돌려받지 못한 보증금, 시설비, 회원 환불금 등 15억원쯤 되는 손해를 본 것으로 전해졌다.