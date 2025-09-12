[헤럴드경제=최원혁 기자] 여행 크리에이터 겸 방송인 곽튜브(본명 곽준빈)가 결혼을 앞두고 최저 몸무게를 찍었다고 밝혀 눈길을 끌었다.

11일 유튜브 채널 ‘침착맨’에는 ‘의식의 흐름대로 이어지는 파김치갱 단체 토크’라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 곽튜브는 유튜버 침착맨, 만화가 김풍, 래퍼 키드밀리와 함께 진행한 라이브 방송에서 “살 엄청 빠졌다”는 댓글을 읽었다.

그러면서 “살 빠졌다는 이야기가 너무 많다. 이때까지 유튜브하면서 지금 최저 몸무게”라고 알렸다.

곽튜브가 “침튜브에서 춤출 때 93kg였다”고 하자 침착맨은 “사실 책임지지 못 할 말이지만 그때가 좋았다”고 말했다.

곽튜브는 “그때는 ‘저 XX 노력도 안 하고 살 좀 빼라’라고 해서 살을 뺐더니 살 찐 게 좋다고, 캐릭터가 없다고 하니까 저도 왔다갔다 한다”며 고충을 토로하기도.

앞서 곽튜브는 지난 7월, 자신의 유튜브 채널을 통해 다이어트 도전을 알린 바 있다. 당시 그는 “현재 84kg이다. 야식을 많이 먹어서 살이 찐 상태”라며 “제가 위고비 한다고 오해하시는 분들이 있는데 저는 위고비를 안 하고 못한다”고 선을 긋기도 했다.

한편 곽튜브는 지난 8일 결혼과 5살 어린 예비신부의 혼전임신 소식을 함께 밝혀 화제를 모았다.

소속사 SM C&C 측은 “곽준빈이 오는 10월 결혼하게 됐다”며 “신부는 비연예인으로, 두 사람은 연인으로서 신뢰와 사랑을 쌓아오며 평생의 동반자가 되길 약속했다”고 밝혔다.

결혼식 사회는 방송인 전현무가 맡고 축가는 듀오 다비치가 부른다.