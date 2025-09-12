[헤럴드경제(대구경북)=김성권 기자] 한국수목원정원관리원(이사장 심상택)은 12일 국립세종수목원에서 국립생물자원관(관장 유호)과 자생식물 다양성 보전 및 활용 증진을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 ▲자생식물 공동 보전 추진 ▲종자 교류‧활용 확대 ▲연구방법 표준화 및 연구장비·시설 공동 활용 등이 담겼다.

협약식 이후 국립생물자원관은 갯봄맞이, 한라장구채 등 19종의 자생식물 종자를 백두대간 글로벌 시드볼트에 기탁했다.

국립생물자원관은 앞으로도 보유 중인 자생식물 종자 자원에 대한 기탁 활동을 꾸준히 이어갈 계획이다.

현재 국립생물자원관은 멸종위기 야생식물 55종을 포함해 국내 자생식물 약 60%에 해당하는 2,653종, 총 26,033점의 종자를 확보하고 있다.

심상택 이사장은 “이번 협약으로 자생식물 종자의 안전망을 더욱 강화할 수 있게 됐다”며, “국가 생물다양성 보전을 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

한편, 한국수목원정원관리원은 국내 최대 규모의 종자 영구저장 시설인 백두대간 글로벌 시드볼트와 야생식물 종자 활용을 위한 시드뱅크를 운영하고 있다.