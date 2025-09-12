롯데百 부산본점서 12일까지 운영

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ올리브영은 오는 21일까지 롯데백화점 부산본점에서 ‘산리오X올리브영 큐티런 RUN&GLOW’ 팝업스토어를 운영한다고 12일 밝혔다.

트렌드팟 바이 올리브영홍대에서도 오는 28일까지 같은 행사가 열린다.

이번 팝업 스토어는 오는 20일 열리는 회원 대상 마라톤 행사인 ‘산리오 X 올리브영 큐티 런 2025 서울’과 연계해 진행된다.

팝업스토어에 마련된 네 가지 체험존에 모두 참여하면 완주 기념품 격으로 대표 상품 샘플과 산리오캐릭터즈 스티커 키트를 받을 수 있다.

이번 행사는 비수도권에서 열리는 첫 팝업스토어다. 부산에서는 체험을 완료한 고객에게 부산 지역 주요 올리브영 매장에서 사용할 수 있는 할인쿠폰을 추가로 발급하는 등 지역과 연계한 추가 프로모션도 진행한다.

올리브영 관계자는 “브랜드와 상품을 더 깊이 체험할 수 있는 공간을 다양한 지역에 조성해 많은 고객이 차별화된 뷰티 경험을 할 수 있도록 기획했다”라며 “이번 팝업스토어를 시작으로 고객과의 접점을 확대하기 위한 노력을 지속할 것”이라고 말했다.