15일부터 내달 12일까지 앱에서 지급 “장보기 부담 덜고, 상인은 매출 증대”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시는 추석 명절을 맞아 시민들에게 명절 장바구니 부담을 덜어주고 지역 소상공인에게는 매출에 도움을 주기 위해 15일부터 내달 12일까지 ‘2025 울산페달·울산몰 추석 할인쿠폰전’을 시행한다.

행사 기간 배달 서비스인 ‘울산페달’ 이용에는 3000원 할인쿠폰, 지역 온라인 쇼핑몰인 ‘울산몰’ 이용에는 5000원 할인쿠폰을 제공한다. 울산페달 쿠폰은 1인당 1장만, 울산몰 쿠폰은 횟수 제한이 없다. 쿠폰은 해당 앱에서 선착순으로 내려받으면 된다.

울산몰 내 ‘사회적경제기업관’에서는 15일부터 내달 31일까지 모든 상품 30% 할인전을 한다. 또 울산페달에서 2만원 이상 2회 주문하면 1만원 할인쿠폰을 추가 지급하고, 울산 지역상표인 티엠티피자 할인쿠폰 행사도 진행한다.

이달부터 울산페이 기본 적립금을 13%로 상향된 데 이어 울산페달·울산몰 이용 시 5% 추가 적립이 적용돼 최대 18% 혜택을 받을 수 있는 가운데 이번 할인쿠폰까지 더해지면서 명절 장바구니 부담이 크게 줄어들 것으로 기대된다.

한편, 오는 22일부터 지급되는 2차 민생회복 소비쿠폰을 울산페이로 받으면 울산페달과 울산몰에서도 사용할 수 있다.