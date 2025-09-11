[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 영주시의회(의장 김병기)는 11일 본회의장에서 ‘2025년도 제5회 청소년의회’를 열고 남산초등학교 학생 32명과 교사 1명이 참여했다고 밝혔다.

이번 청소년의회에서 학생들은 ‘1일 청소년 의원’ 자격으로 의장 선출, 조례안 심의·표결 등 실제 의회 운영 절차를 직접 체험했다. 안건으로는 ‘초등학교 스마트폰 사용 금지에 관한 조례안’이 상정됐다.

토론 과정에서 학생들은 “스마트폰이 학습에 방해된다”는 찬성 입장과 “필요한 순간에도 사용할 수 없게 된다”는 반대 의견을 제시하며 적극적으로 발언했다.

본회의장 안은 박수와 웃음, 고개 끄덕임이 이어지며 실제 회의를 방불케 했다.

표결은 전자투표 방식으로 진행됐으며, 의사봉이 울린 뒤 학생들은 결과에 환호하거나 아쉬움을 표하는 등 의회 민주주의 절차를 체감했다.

이날 행사에는 김화숙 의원이 함께해 “여러분의 의견이 지역사회 정책으로도 이어질 수 있다”며 학생들을 격려했다. 이어진 질의응답에서는 “의원은 지역 주민의 목소리를 전달하는 역할을 한다”는 설명에 학생들이 경청하는 모습도 보였다.

김병기 의장은 “오늘처럼 스스로 토론하고 결정하는 경험이 민주주의의 출발점”이라며 “청소년들이 지역사회에 자신감을 갖고 참여하는 계기가 되길 바란다”고 강조했다.