유자차 지난해 수출 2만톤 돌파, 증가세 수출 대상국도 아시아 넘어 세계로 확대 코덱스명 ‘유자차’…일식 ‘유주차’와 혼용 “한국 과일청·전통차 인식 확산 노력 필요”

유자차 수출이 늘고 있다. 하지만 해외에선 유자차를 일본차로 알거나 일본식 이름이 제품에 표기되기도 한다. 국제적 인지도 향상과 수출 확대를 위해 정확한 명칭을 알려야 한다는 주장이 제기된다.

유자차는 K-푸드 열풍 전부터 해외에서 인기 품목이었다. 한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 유자차 수출량은 2021년 1만8315톤에서 2022년 1만9167톤, 2024년 2만1325톤으로 증가했다.

지난해 수출량이 가장 많은 국가는 중국, 미국, 일본, 필리핀, 홍콩 순이다. 유자를 알고 있던 아시아를 제외하면 미국의 수출량은 주목할 만하다.

다만 미국에서는 한국어 표기 ‘유자티(Yuza Tea)’ 대신 다른 이름으로 불리기도 한다. 영어로 감귤류 과일을 뜻하는 ‘씨트론티(Citron Tea)’, 또는 일본어인 ‘유주티(Yuzu Tea)’다. 오랫동안 씨트론티나 유주티에 익숙한 미국인은 오히려 ‘유자티’를 생소하게 여기는 경우도 있다.

윤미정 aT 미주지역 본부장은 “유자차는 미국 내 아시아 마켓을 중심으로 꾸준히 인기를 얻었으나, 최근에는 주류 유통망을 통해 공급되면서 관심이 높아졌다”며 “다만 일본의 유주가 한국 유자보다 서양에 먼저 알려지며 유즈티와 유자티를 혼동해 쓰기도 한다”고 했다.

서구권에서는 유자차를 일본차로 착각하는 이들이 많다. 이는 일본이 일찍부터 일식의 세계화를 시작한 영향이 크다. 심지어 아시아에서도 유주 명칭을 익숙하게 쓰기도 한다. 현재 태국 방콕의 스타벅스 메뉴판을 보면, 유자 콜드브루 메뉴가 일본식 ‘유주 콜드브루’라고 표기돼 있다.

하지만 유주는 국제식품규격 명칭이 아니다. 유자의 국제식품규격위원회(Codex·코덱스) 등재명은 2008년 일본식 ‘유주’로 정해졌다. 다행히 2011년에는 우리 정부의 노력으로 ‘유자’로 변경됐다. 코덱스는 전 세계적으로 통용될 수 있는 식품의 기준 및 규격 등을 규정한 식품 법령이다.

현재 검색사이트 구글에서도 유자차는 한국식으로 표기돼 있다. 구글에서 일본식 ‘Yuzu tea’를 검색하면 자동으로 ‘Yuja Tea’라고 바뀌어 검색된다. 유자차 설명에는 유자청에 뜨거운 물을 넣어서 만드는 ‘전통적인 한국 차’라고 적혀 있다.

농촌진흥청에 따르면 유자는 한국이 일본과 함께 주산지다. 국내 유자 생산은 1980년대 본격적으로 시작됐다. 고흥, 완도, 장흥, 진도 등에서 주로 재배된다. 특히 유자를 유자청으로 만드는 ‘과일청’ 제조법은 오랜 역사를 가진 한국의 전통 방식이다.

최근에는 한국식 과일청이 ‘K-시럽’으로 주목받으며 유자청에 관한 관심을 끌어올렸다. 비타민C가 많은 과일청으로도 인기다. 식약처 식품영양성분 자료에 따르면, 유자의 비타민C 함량은 100g당 95㎎이다. 오렌지(55㎎)나 레몬(52㎎)의 약 2배다. 칼슘도 100g당 36㎎으로 많다. 사과(3㎎)보다 10배가 넘는다. 유자의 껍질에는 플라보노이드 등의 항산화 성분도 풍부하다.

미국 식품유통체인 홀푸드마켓(Whole Food Market)은 이미 2022년에 “유자의 인기가 높아지고 있다”며 ‘글로벌 트렌드 TOP 10’에 유자를 선정했다.

윤미정 본부장은 “외국인에게 유자는 특유의 향과 맛을 가진 동양의 감귤류, 특히 비타민C와 면역력 유지에 좋다는 이미지가 강하다”면서 “최근 K-음료의 성장으로 유자차가 ‘건강 음료’로 주목받고 있다”고 전했다.

식품업계 관계자는 “현지 시장을 효율적으로 공략하려면 유자차가 한국의 전통차라는 점을 해외 소비자가 정확히 인지해야 한다”고 강조했다.

육성연 기자