우수 아이디어는 실제 시책 반영, 최우수 100만 원 시상

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군은 오는 30일까지 전 국민을 대상으로 ‘2025년 예천 미래 발전 정책 제안 공모’ 를 실시한다.

이번 공모는 지역 발전을 위한 참신한 아이디어를 발굴하고 군민과 소통하는 열린 행정을 실현하기 위해 마련됐다.

공모 분야는 경제·일자리·인구·관광·교통·환경·보건·복지 등 군정 전반으로, 예천의 미래를 밝히는 다양한 제안을 기다린다.

응모 자격에는 제한이 없으며, 예천 군정에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다. 제안서는 예천군 홈페이지 ‘소통마당-군민제안’ 메뉴를 통해 온라인으로 제출하거나, 예천군청 총무과로 우편으로 접수하면 된다.

접수된 제안은 제안심사위원회의 심사를 거쳐 최우수(100만 원), 우수(50만 원), 장려(30만 원) 등 우수 제안을 선정해 시상할 예정이다.

아울러 실제 정책 추진이 가능한 아이디어는 군정 시책으로 적극 반영할 계획이다.

황숙자 총무과장은 “이번 공모전이 예천의 미래를 함께 만들어가는 소중한 기회가 되길 바란다”며 “전 국민이 관심을 갖고 참여해 주시길 부탁드린다”고 밝혔다.