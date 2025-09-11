해룡면 금당지구 기적의도서관 ‘참사랑 부모학교’ 정은표 배우 특강

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천시(시장 노관규)가 초등자녀 양육으로 고민하는 부모들을 위해 오는 19일 오전 10시 30분 금당지구 기적의도서관에서 ‘2025 참사랑 부모학교’를 운영한다.

‘참사랑 부모학교’는 2014년부터 운영한 부모 교육 프로그램으로 행복한 양육 환경을 조성하기 위해 아이 양육에 대한 양질의 정보를 제공해 왔다.

올해는 서울대학교에 입학시킨 영재 남매의 아빠이자 소통하는 육아법으로 잘 알려진 배우 정은표가 ‘아이의 잠재력을 끌어내는 자녀 소통법’을 주제로 양육자들을 만난다.

대한민국 대표 감초 배우인 정은표 배우가 IQ 167의 상위 1% 영재 자녀와 함께 다수의 TV 프로그램에 출연한 경험을 바탕으로 이번 강연에서 자녀 교육에 관한 진솔한 이야기를 나눌 예정이다.

참여 신청은 오는 9일 오전 10시부터 선착순 접수로 진행되며 순천시립도서관 누리집(https://library.suncheon.go.kr)에서 온라인 신청이 가능하다.

대한민국 제1호 어린이전용 도서관인 기적의도서관은 주차장이 협소한 관계로 대중교통을 이용하면 좋다.