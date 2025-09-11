멕시코 음식 전문점…허희수 부사장 “특별한 미식 경험 제공”

[헤럴드경제=강승연 기자] SPC그룹은 미국의 대표 멕시칸 푸드 브랜드 ‘치폴레(Chipotle)’를 아시아 최초로 국내에 도입한다고 11일 밝혔다.

SPC그룹 계열사 빅바이트컴퍼니는 치폴레 멕시칸 그릴과 합작법인(S&C Restaurants Holdings Pte. Ltd.)을 설립하고, 한국과 싱가포르 내 독점 운영권을 확보했다. 치폴레가 합작법인 설립을 통해 해외에 진출하는 건 이번이 처음이다. 빅바이트컴퍼니는 내년 서울 및 싱가포르에 1호점을 연다.

1993년 미국에서 시작된 치폴레는 부리토, 부리토 볼, 타코, 퀘사디아 등 멕시코 전통 요리를 현대적 감각으로 선보이는 패스트 캐주얼 브랜드다. 고객이 취향에 따라 다양한 토핑을 추가할 수 있는 커스터마이징 서비스가 특징이다.

치폴레는 2006년 뉴욕증권거래소에 상장된 데 이어 2011년 S&P500 지수에 편입되며 미국을 대표하는 외식 브랜드 중 하나가 됐다. 현재 미국·캐나다·영국·프랑스· 독일·쿠웨이트·아랍에미리트 등 7개국에서 3800여개 매장을 운영하고 있다.

스캇 보트라이트 치폴레 최고경영자(CEO)는 “다양성과 편의를 중시하는 외식 트렌드가 빠르게 확산하고 있는 가운데, 아시아 시장 진출은 치폴레에 엄청난 성장 기회”라며 “SPC그룹과 파트너십을 통해 한국과 싱가포르에서 좋은 반응을 얻을 수 있을 것”이라고 말했다.

허희수 SPC그룹 부사장은 “신선하고 건강한 치폴레의 맛을 현지 그대로 구현해 고객에게 특별한 미식 경험을 제공하고, 국내와 글로벌 외식 트렌드를 선도하겠다”고 말했다.

한편 빅바이트컴퍼니는 쉐이크쉑, 잠바 등을 운영하고 있다. 쉐이크쉑은 현재 국내에서 32개, 싱가포르·말레이시아를 비롯한 해외 14개 매장을 운영하고 있다. 최근 리브랜딩한 잠바는 국내에서 33개 매장을 운영 중이다.