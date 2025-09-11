조현-루비오 ‘한국인 300명 구금 사태’ 면담 조현 “韓근로자 연행에 국민 큰 충격” 우려 전달 루비오 “트럼프도 신속한 협의·조치 지시”

[헤럴드경제=강문규·문혜현 기자] 조현 외교부 장관은 10일(현지시간) 마코 루비오 미 국무장관에게 “(구금된 한국인 300명은) 범죄자가 아닌 만큼 수갑 등에 의한 신체적 속박 없이 신속하게 미국을 출국할 수 있도록 해달라”고 요청했고, 이에 미측으로부터 긍정적 답을 받았다고 외교부가 보도자료를 통해 밝혔다.

한국인 구금 사태 해결을 위해 방미중인 조 장관은 이날 백악관에서 루비오 장관을 만난 자리에서 “(우리 국민의) 신체적 속박 없이 신속히 귀국하고 향후 미국 재입국에 불이익이 없게 해달라”고 요구했다고 외교부가 전했다.

조 장관은 트럼프 행정부의 미국 제조업 부흥 노력에 기여하고자 기술과 노하우를 전수하기 위해 미국에 온 한국 근로자들이 연행되는 과정이 공개되어 우리 국민 모두가 하나같이 큰 상처와 충격을 받은 데 대해 깊은 우려를 전달했다.

조 장관은 특히 유사 사례 재발방지를 위해 새로운 비자 카테고리를 만드는 것을 포함한 다양한 방안 논의를 위한 한미 외교-국무부 워킹그룹의 신설을 제의했다.

이에 루비오 장관은 “도널드 트럼프 대통령도 이재명 대통령과 도출한 한미 정상회담의 성과를 높이 평가하고 있고, 한국인 300명 구금에 대한 한국인의 민감성을 이해한다”면서 “특히 미국 경제·제조업 부흥을 위한 한국의 투자와 역할에 대해 긍정적으로 보고 있다”고 말했다.

루비오 장관은 또한 “트럼프 대통령이 한국 측이 원하는 바대로 가능한 이뤄질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다”고 전했다.

외교부는 “오늘 면담에 따라 우리 정부는 미측과 행정적 실무협의를 적극 전개하고 있으며, 필요한 모든 절차를 마무리해 국민들이 가장 빠른 시일 내 구금에서 해제되고 귀국할 수 있도록 모든 노력을 기울이고 있다”고 밝혔다.

아울러 조 장관과 루비오 장관은 한미 정상회담 후속조치, 한미 고위급 외교일정 및 북한 문제 등에 대해 의견을 교환했다.

외교부는 “조 장관이 트럼프 대통령에 대한 이 대통령의 각별한 안부를 전하면서, 성공적 한미 정상회담에서 형성된 깊은 유대관계를 바탕으로 보다 강력한 한미동맹을 발전시켜 나가기를 기대한다는 메시지를 전달했다”면서 “이에 대해 루비오 장관은 사의를 표하면서 이 대통령님의 안부를 트럼프 대통령께 보고하겠다고 했다”고 밝혔다.

외교부는 또 “이에 대해, 루비오 장관은 트럼프 대통령으로서도 이 대통령과 도출한 한미 정상회담의 성과를 높이 평가하고 있고, 동 사안에 대한 한국민의 민감성을 이해하며, 특히 미 경제·제조업 부흥을 위한 한국의 투자와 역할에 대해 긍정적으로 보고 있다고 했다”면서 “트럼프 대통령이 한국측이 원하는 바대로 가능한 이루어질 수 있도록 신속히 협의하고 조치할 것을 지시했다고 화답했다. 그리고, 빠른 후속조치를 위해 협력해 나가자고 했다”고 전했다.

한편, 양 장관은 한미 정상회담을 포함한 고위급 외교일정에 대해 논의했다. 조 장관은 “지난 8월 정상회담의 성과 문서를 빠른 시일내 발표하고 관련 후속조치들이 적극 이행될 수 있도록 노력해 나가자”고 했으며, 루비오 장관은 “내부적으로 검토하고 가능한 방안을 모색해보겠다”고 말했다.

양 장관은 최근 중국 전승절 계기 김정은 위원장의 방중 결과와 함의에 대해 의견을 교환했다. 조 장관은 “이 대통령이 언급한 페이스 메이커로서의 역할을 적극 추진해 나갈 것”이라며 “이를 위한 협력을 모색해나가자”고 했다. 이에 루비오 장관은 “대북대화에 열려있다”면서 “한미간 긴밀한 공조를 유지해 나갈 것이라”고 화답했다.