9월 19일 어울림정원 빛축제 점등식 시작, 9월 26일부터 28일까지 안양천 일대서 열려 축하공연·책축제·동아리예술제·불꽃놀이까지 세대 아우르는 축제 프로그램 풍성

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 9월 26일부터 28일까지 3일간 안양천 일대에서 ‘2025 구로G페스티벌×어울림정원 빛축제’를 개최한다.

이번 축제는 정원과 빛, 문화예술이 어우러진 도심형 야외 행사로, 안양천이라는 수변 공간을 배경으로 다채로운 공연과 체험 프로그램이 펼쳐진다.

‘구로G페스티벌’은 정원 조형, 야간조명, 지역 예술자원이 결합된 도심 속 문화정원 축제다. 낮에는 자연 속 정원 산책과 체험행사가, 밤에는 화려한 조명과 공연이 이어져 구민에게 일상에서 문화를 즐길 수 있는 특별한 시간을 선사한다.

올해 축제는 ‘어울림정원 빛축제’와 통합 운영된다. ‘빛축제’는 19일 오후 7시 점등식을 시작으로 10월 26일까지 38일간 매일 오후 6시부터 11시까지 생태초화원 일대에서 펼쳐진다. 사진 찍는 공간이 다양하고 화려한 조명으로 꾸며져 야간 방문객에게 새로운 볼거리를 제공한다.

주요 프로그램은 9월 26일부터 28일까지 3일간 열린다. 26일에는 오후 1시 안양천 생태초화원에서 가수 서영은의 식전 공연과 함께 ‘구로가든페스타’ 개막식이 진행된다. 오후 2시에는 G밸리 마리오타워 일대에서 ‘제20회 G밸리 넥타이 런(RUN)’이 시작된다. 저녁 7시부터는 안양천 주 무대에서 ‘구로구민상 시상식’과 공식 개막식이 이어지고 바다, 민경훈, 울랄라세션, 마야 등 국내 정상급 인기가수가 참여하는 축하공연이 진행된다.

27일에는 ‘탄소중립도시 구로 선포식’과 ‘구로 탄소제로(ZERO) 걷기’ 행사가 열려 환경의 가치와 시민참여의 의미를 더한다. 같은 날 오후 2시에는 안양천 물놀이장 일대에서는 ‘구로책축제’가 개막한다. 오후에는 ‘4차산업 창의융합 경진대회’와 ‘주민자치 프로그램 발표회’가 운영되며, 밤에는 주 무대에서 ‘아웃도어 디제이(DJ) 레트로 나이트’가 열려 특별한 즐길 거리를 제공한다.

28일 오후 2시에는 구민이 함께하는 ‘동아리 예술제’가 열리고, 오후 7시에는 장민호, 린, 박창근, 윤수현 등이 출연하는 ‘어울림 드림콘서트’ 특집방송(JTV)이 이어진다. 이후 불꽃놀이가 축제의 마지막을 화려하게 장식한다.

축제가 열리는 3일간 안양천 전역에서는 다양한 상설 프로그램도 운영된다. 오전 10시부터 오후 10시까지 ‘친환경 먹거리장터’가 열리고, 오후 12시부터 오후 9시까지는 어린이 테마파크와 벼룩시장(플리마켓)이 상시 운영된다. 미니열차(문화열차959)는 오전 11시 30분부터 오후 6시까지 운영된다.

이번 축제는 사전 신청 없이 누구나 현장에서 자유롭게 참여할 수 있으며, 공연과 관람 프로그램은 무료로 진행된다. 다만 일부 체험 프로그램과 미니열차(문화열차959)는 유료로 운영된다.

상세한 일정과 프로그램은 구로구청 누리집 또는 구로G페스티벌 공식 누리집에서 확인할 수 있다.

장인홍 구로구청장은 “올해 축제는 ‘어울림’을 주제로 세대와 계층을 아우르고, 구로의 특색을 담았다”며 “도심 속 자연 공간인 안양천에서 주민 모두가 함께 웃고 즐길 수 있길 바란다”고 말했다.